Kooperatif en ucuzu olacak: Pahalı olan ne varsa fiyatı aşağı çekiliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından, her gün yeni bir yerde Tarım Kredi Kooperatifi marketinin açıldığını söyledi. Bin yeni market açılacağını dile getiren Bakan Pakdemirli "Tarım Kredi Kooperatifleri, diğer marketlere göre daha ucuz. Buralarda fiyat konusunda dikkat ediliyor. Diğer marketlerle kıyaslama yapılıyor. Pahalı olan bir şey varsa, hemen fiyatı aşağıya çekiliyor" dedi.

Pandemiyle birlikte gıda fiyatlarının arttığını ve bunun bir fatura getirdiğini belirten Pakdemirli "Verimsizlik nerede varsa orayı düzeltmek lazım. Lojistik zincirinde ya da perakendede varsa, oraya el atmalıyız. Gıdanın yaklaşık 3'te 1'i tarım ürünleri... Kalanı sanayi, yani işçilik ve diğer işletme maliyetleri... Bunlar artıyorsa gıda da artıyor. Olan bu" diye konuştu.

DESTEK HEP OLACAK

G20'de yaptığı görüşmeler sırasında bütün dünyanın gıda enflasyonuyla mücadele ettiğini belirten Bakan Pakdemirli "Herkes bunu çözmeye çalışıyor. Onların da değişik hesaplama yöntemleri var. Oradaki enflasyon da bir anda yükseldi. Mesela ayçiçeği yağının fiyatı onlarda da arttı" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere verilen desteğin AK Parti hükümetleri döneminde yüzde 80 artışla 24 milyar liraya ulaştığını da aktaran Bakan Pakdemirli "Çiftçimizin şöyle bir kaygısı var; 'Gübre, mazot ve diğer şeyler arttı. Ben bu maliyetlerle ürettiğimde satabilecek miyim?' Biz de her zaman çiftçiye pozitif mesajımızı veriyoruz. 'Merak etmeyin, maliyet ne olursa olsun biz size bu desteği vereceğiz. Fiyatlarınız maliyetlerinin üzerinde oluşacak' diyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Ebru KARATOSUN