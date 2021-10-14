Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri

Doların yükselmesinin başlıca nedenleri:

Doların uzun süredir yükselmesinin belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Dolardaki artışın nedenlerini sırlamak gerekirse şunları söyleyebiliriz.

Öncelikle beklenmedik bir anda Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması dolarda hızlı bir yükselişe neden olmuştu. Piyasalara güven veren Ağbal'ın görevden alınması sonrasında dolardaki yükseliş bir türlü durdurulamadı.

Naci Ağbal'ın yerine atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun Yeni Şafak Gazetesi'ndeki köşesinde dile getirdiği görüşler nedeniyle neler yapacağı aşağı yukarı tahmin ediliyordu. Uzunca bir süre faiz indirimi yapamadı.

Ancak enflasyondaki artışa ve oranın Eylül'de yüzde 19.58'e çıkmasına rağmen faiz oranı yüzde 18'e düşürüldü. Halbuki Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu aylarca faizinin enflasyonun üzerinde olacağını da söylemişti.

Ayrıca faiz indirimlerinin süreceği yönündeki beklentiler de doların yükselmesine sebep olmaktadır. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyondaki artışın geçici olduğunu son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı sunumda tekrarladı. Bunlar da Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdüreceği şeklinde yorumlandığı için doların yükselişi devam etti.

Yine Suriye sınırındaki hareketlilik ve Cumhurbaşkanının harekat sinyali de doların artışını hızlandırdı. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." ifadesini kullanmıştı.

Son olarak da Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınması da doların yükselmesine neden olmuştur.