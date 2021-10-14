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3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor

Milyonlarca memuru kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için ilk toplantı kasımda yapılıyor. 3600 ek gösterge için özel bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, düzenlemenin yol haritasını çıkaracak

Kaynak : Sabah
Eklenme : 14 Ekim 2021 08:29
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3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi için düğmeye basıldı. 2022 yılsonuna kadar tamamlanması planlanan düzenleme için kasım ayında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda komisyon oluşturulacak.

Yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'in yer alacağı komisyonda, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da temsilciler yer alacak. Komisyon, 3600 ek düzenlemesinin yol haritasını çıkaracak.

KAPSAM GENİŞLETİLMELİ

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge çalışmasının 2022 yılı içinde tamamlanması yönünde talimatının olduğunu belirterek, "Biz sürecin daha önce başlaması için kasımda gerçekleştirelecek olan Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda komisyon oluşturulmasını ve çalışmaların başlatılmasını talep ettik" dedi.

Memur-Sen'in, ek gösterge konusunda yapılacak çalışmanın hem haksızlığa hem de yeni yasal düzenlemelere gerekçe oluşturmadan tamamlanmasını teklif ettiğini belirten Yalçın, "Bu sonuca ulaşmak için de vaadin kapsamı genişletilmeli. Unvan, kurum, öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve benzeri gerekçeler üzerinden ayrım yapılması adil bir sonuç üretmiyor. Bunun için ortaya büyük bir gayret koyuyoruz" diye konuştu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI % 65 ARTACAK

2200 ek göstergeden yararlanan ve düzenleme sonrası 3600 ek göstergeye yükselecek olan kamu görevlisinin aylık gelirinde 251.72 TL artış olacağını aktaran Yalçın, "2008 öncesi göreve başlayan ve 30 yıl hizmeti bulunan kamu görevlisinin 3600 ek göstergeye yükselmesi durumunda tazminata yansıtma oranı yüzde 85'ten 145'e yükselecek.

En düşük devlet memuru maaşında da yüzde 65'e yakın artış olacak. Emeklilik maaşında 1.100 TL, emeklilik ikramiyesinde 38 bin TL artacak" dedi.

5434 ile 5510'a tabi personel arasında maaşı ve sosyal güvenlik haklarında ayrım olduğunu belirten Yalçın, Memur-Sen'in teklifleri arasında bunu ortadan kaldıracak hükümlerin de bulunduğunu ifade etti.

3600 EK GÖSTERGE ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR

Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.

Ana muhalefetin başındaki zat 'Bu sözü ben verdim' falan diyor... Sen neyin sözünü verdin? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz yaparız. En önemli özelliğimiz bu.

Betül ALAKENT

#yol haritası# ek gösterge#3600

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