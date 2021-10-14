Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber

Edirne'de yaşanan boşanma davasında, taraf eşlerden birisi, eşinin cep telefonuna yüklediği casus program vasıtasıyla elde ettiği bilgileri davada delil olarak sunmuştur. Diğer eş, kişisel verilerinin ele geçirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, ceza soruşturması sırasında casus program yükleyen eş, durumu ikrar ettiği için iddianame düzenlenmiştir. Ancak Asliye Ceza Mahkemesi elde edilen bilgilerin sadece boşanma davasında kullanıldığı gerekçesiyle beraat kararı vermiş, istinaf da bu kararı onamıştır.

İstinafın beraat kararı sonrasında, etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, "somut olayda başvurucunun hangi kişisel verilerinin elde edildiği, bu verilerde değişiklik yapılıp yapılmadığı, verilere hangi süre ile ulaşıldığı hususlarında hiçbir araştırma yapılmadığı gibi gerekçede başvurucunun bu iddialarının hangi sebeplerle karşılanmadığı konusunda bir açıklama bulunmadığı" gerekçesiyle kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

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