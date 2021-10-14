Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap

'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gramı 530 TL'yi geçti
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gramı 530 TL'yi geçti
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin olarak, "Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 13:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Galata Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı açılış töreni Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut ve İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Özgür Çengel ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Akademik yıl açılış töreni İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buraya oturduğumda zihnimde bir fotoğraf canlandı. Bir insan var ve iki taraftan çekiliyor. Birisi bir tarafa diğer başka tarafa çekmek istiyor. Bir taraf ileriye ve değişime götürmek diğeri eskiye çekmek istiyor. Hep ilerlemek isteyenler kazanmışlardır. Hiç geriye götürmek isteyenler kazanmamıştır. Sadece zaman kaybetmişlerdir. Tarih bunu göstermiştir her zaman. Öğrenci kardeşlerime söylemek istiyorum. Hep idealistler kazanmıştır. İdealistler dünyanın karakterini ortaya koyarlar ve insanlığın kaderini geleceğe taşırlar. İdealistler dünyanın yol haritasını belirlerler ve en nihayetinde hep onların kuralları işler. O yüzden burada Galata'da Beyoğlu'nda bir idealle böyle bir üniversite meydana getirmek o kadar doğru o kadar güzel ki. Bu gayretin yolculuğu takdir edilir ve ayakta alkışlanır" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl Batı'nın liderlikte yok yılıdır"

Batı'ya yönelik eleştirilerini dile getiren Soylu," İlk dersin konusunun liderlik ve girişimcilik olduğunu öğrenince aklıma şu geldi. Bazı tarım ürünleriyle ilgili var yılı ve yok yılı vardır. Doğada böyle bir döngünün olduğu söylenir. Teşbihte hata olmaz ve bu yılda Batı'nın liderlikte yok yılı gibidir. Batı'nın vizyonsuzluğu ve yönsüzlüğü lidersizlikten kaynaklanmaktadır. Medeniyette, sanatta ve ekonomide çok ileride olmasına rağmen kendi medeniyet değerleriyle çelişen , ırkçılık ve marjinallikle savaşan, doğru dürüst bir terörle mücadele fotoğrafı ortaya koyamayan bir Batıyla karşı karşıyayız. Bunun nedeni güçlü bir lideri olmamasıdır. En kötüsü de bunların her biri dünyayı kendi istedikleri yere sürüklemek istiyorlar. Ve açılmamış ajandalara sahipler" şeklinde konuştu.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu değişimin bir liderlik örneği olduğunu söyleyen Soylu, "Otoyollar şehir hastaneleri, hızlı trenleri kast ederek söylüyor değilim. İşin o tarafı çok güçlü ve başarılı bir yöneticilik ürünü. Asıl mesele 10 yılda bir darbe bekleyen bir ülkede yeni bir sistem kurabilmek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi bir sistem kurabilmek. Doğu ve Güneydoğunu bugün terörden arındırılmış bir cazibe merkezi haline getirebilmek. 60-70 yıl önce uçak üretmiş, prototip bir otomobil üretmiş insanları neredeyse linç etmiş bir vesayeti tasfiye edip bugün insansız hava aracı teknolojisinde küresel liderliğe oynamak. Yazılım ihraç eden ülke haline gelmek. Basit gazete manşetleri ve IMF memurları ile terbiye edilen bir ülkeyi her türlü baskıya dayanan ülke haline getirebilmek" diye konuştu.

Bakan Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına da değinerek, "Dün bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye söylüyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin faydalarını sıralayan Soylu "Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli yeni dünya düzenine uygun verimli ve etkin bir modeldir. Karar alma süreçlerini hızlandırmaktadır. Ülkenin her noktasındaki sorunlara hızlı müdahale etme imkanı sunmaktadır. Bizim icadımız mıdır hayır. Dünyada başarı ile uygulanan bir yapıdır. Peki parlamenter sistem bir mucize midir. Değildir. Öyle olsaydı kullandığımız 95 yıl boyunca bize darbeler üretmezdi. Evet kullandık. Ülkemizi bir noktaya getirdik. Ama anlaşıldı ki bizi bundan ötesine götürecek takatı yoktu ve yeni bir modele geçiş yaptık. Bunu dünyanın sunu gibi sunmak, dövizdeki dalgalanmalara bakıp sistem tartışmaları açmak, koalisyondaki parti sayısına bakıp her genel başkana bir makam vermek için başbakan vaatleri vermek, kimse kusura bakmasın ama z kuşağı konuşup a kuşağı iş yapmaktır" açıklamalarında bulundu.

#süleyman soylu# siyasi cinayet# içişleri bakanı
Taliban hükümeti heyeti Ankara'ya geldi
Taliban hükümeti heyeti Ankara'ya geldi
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde birçok ülke sınıfta kaldı
Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde birçok ülke sınıfta kaldı
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının üniversiteler arası naklen atanamayacağına hükmetti!
Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi memurların sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşanır mı?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şef ve Memur unvanları için görevde yükselme sınavı açtı
Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.
Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davaları devam ederken vefat hali bazı şartlar dahilinde kalan dul eşin sosyal güvenlik hakkını kaybettirmez.
Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Fakülte Kurulu Üyeliği görevinin idari görev olarak kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, 2547 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışanların Fakülte Kurulu Üyeliğinin sonlandırılamayacağına karar verdi.
Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Nepotizm ve Kronizm üzerine çalışma şartlı doktor öğretim üyesi kadrosuna bir kişi başvurabilecek!
Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Konya'da bir şirketin ürettiği yeşil teknolojiye sahip bot ve yat motoru, sessizliği ve suda iz bırakmayan kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi üzerine faaliyetine başlayan Dewjet şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

Her hafta olduğu gibi Google Play Store'da birçok oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Toplam değeri 522 TL'yi bulan oyunlar ve uygulamalar...