Bakan Elvan'a defterdarlık uzmanları soruldu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 2011 yılı öncesinde "muhasebe denetmen yardımcısı" kadrosunda çalışanlara "muhasebe denetmeni" kadrosunun verilmesinin gerekçesini sordu.

Tanrıkulu, önergesinde 2011 yılından sonra mesleğe atanan ve 10 yıllık süreçte onlarla aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip olarak görev yapan denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarına aynı unvanın verilmemesinin, defterdarlık uzmanlarının denetim ve inceleme yetkilisinin kaldırılmasının ise itirazlara yol açtığını aktardı.

Tanrıkulu, Bakan Elvan'ın kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra denetim elemanları olan denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanları arasında ayrıma gidilmesinin gerekçesinin açıklanmasını isteyerek, şunları belirtti:

"Aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip iken 2011 yılı öncesi atananlara muhasebe denetmeni unvanın verilmesi, 2011 yılı sonrası atananlar için denetim ve inceleme yetkisinin kaldırılması ve muhasebe denetmeni unvanı tanınmaması ile kamu yararı açısından ne amaçlanmıştır?

"NE AMAÇLA DENETİM YETKİSİ KALDIRILDI?"

Düzenleme öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı denetim kadrosu 170 kişiden oluşmaktaydı. Anılan denetim elemanlarının 52'i 2011 yılı öncesi mesleğe atanmış iken, 118'i 2011 yılı sonrası atanmıştı. Düzenleme ile 118 denetim elemanının denetim yetkisinin kaldırılması ile ne amaçlanmıştır? Bakanlığınız, taşra denetiminin ortadan kaldırılmasını mı hedeflemektedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra denetim elemanlarının yüzde 70'ni oluşturan 2011 yılı sonrası atanmış denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarının yetkisinin kaldırılması durumunun denetimde ciddi aksaklıklara sebebiyet vereceği öngörülmemiş midir?"