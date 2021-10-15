Bataklık operasyonunda 2 Vali için inceleme iddiası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihinin en büyük kara para aklama soruşturması' dediği Bataklık operasyonunda iki vali ile bir savcı için inceleme yürütüldüğü iddia edildi.
Kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında 73 zanlı hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören için iki ayrı suçtan toplam 1482'şer yıla kadar hapis istenmişti.
7 Mayıs'ta iddianamesi kabul edilen operasyon için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara para aklama soruşturması" demişti.
İddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.
Soruşturmayla ilgili yeni çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Tolga Şardan'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bataklık adlı soruşturması dosyasında örgüt lideri olarak anılan Çetin Gören'e "silah taşıma ruhsatı" veren dönemin Elazığ Valisi Ç. O. K. hakkında adli inceleme yapılması talebinde bulundu. Başsavcılık, İstanbul'da örgüt üyeleriyle bir araya gelen Merkez Valisi S. K. ile Savcı O. E. hakkında da yasal mevzuat gereğince HSK'ya bilgi gönderdi.