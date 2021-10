Bill Gates'in kızına imam nikahı!

Microsoft'un kurucusu, ABD'li milyarder Bill Gates ile Melinda Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Mısırlı Nayel Nassar'la önce imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi. Jennifer Gates, 30 yaşındaki Müslüman jokey Nassar'la cuma akşamı Gates ailesinin New York'un North Salem bölgesindeki 16 milyon dolarlık çiftlik evinde önce imam nikahıyla evlendi. Dini nikahın ardından Cumartesi öğleden sonra da, 300 kişilik bir törenle bu kez New York'un Westchester bölgesindeki evlerinde resmi nikah töreni yapıldı.

Cumartesi günkü nikah töreninin ardından, Jennifer'ın, babası Bill Gates ile Elton John'un "Can you feel the love tonight?" (Bu gece aşkı hissedebiliyor musun?) şarkısı eşliğinde dans ettiği bildirildi. Şampiyon bir binici olan Jennifer Gates'in Vera Wang tasarımı bir gelinlikle evinden çıkarken, hepsi yeşil giyinen 9 nedimenin kendisine eşlik ettiği, gülümseyerek fotoğraf çektirdikleri görüldü. Jennifer Gates, beyaz bir çiçek buketi tercih ederken, nedimelerden birinin gelinin uzun duvağını tuttuğu da dikkati çekti. Nikah seremonisine yürürken, Bill ve Melinda Gates'in kızlarına eşlik ettiği belirtildi. Nikah töreni ve kokteyl sırasında çekilen fotoğraflarda Bill Gates'in smokin, gelinin annesi Melinda Gates'in ise mor bir elbise giydiği göze çarptı.