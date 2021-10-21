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Dış güçlerin kara kutusu: Her taşın altından 'Kızıl Soros' çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde duruşması yapılan "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala, kurduğu 200'ü aşkın paravan vakıf ve dernek ile birçok karanlık olayı destekledi. 10 Avrupa ülkesinin ağız birliğiyle sahip çıktığı Kavala, Doğu Anadolu'da açtığı eğitim kursları ve yerel medya araçlarıyla terör örgütü PKK'ya milyonlarca dolar aktardı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 21 Ekim 2021 06:15
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Dış güçlerin kara kutusu: Her taşın altından 'Kızıl Soros' çıkıyor

Gezi, hendek ve Kobani provokasyonları ile 15 Temmuz darbe girişimine destek verme suçlarından tutuklanan Osman Kavala, son 25 yılın kara kutusu olarak biliniyor. Türkiye'de, bu dönem zarfında yaşanan Aleviler, Romanlar, Ermeni meselesi, Kürt problemi, LGBT, misyonerler, yabancı azınlıklar gibi bütün tartışma ve çatışmaların merkezinde Kavala ismi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde duruşması yapılan "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamı kararı sonrası 10 Avrupa ülkesi ortak bildirim yayımladı. Türkiye, yaptırım tehdidi ile yayımlanan bildiriyi 'sorumsuzluk ve davanın siyasallaştırılma' çabası olarak nitelendirdi.

2000'li yılların başında dünyanın birçok ülkesinde yaşanan darbelerin organizatörü George Soros ile başlayan ilişki trafiğinde onlarca Batılı sivil toplum kuruluşu ile ortak faaliyet yürüten Kavala, Doğu ile Güneydoğu'da 200'ü aşkın paravan vakıf ve dernek kurdu. Kavala, bölgede açtığı dil, müzik, kültür, tarih alanlarında eğitim kursları ve yerel medya araçlarıyla PKK terör örgütüne milyonlarca dolar destek sağladı.

KOBANİ VE HENDEK'İN MİMARI

DEAŞ terör örgütü, 2014 yılı eylül ayında Halep'e bağlı Kobani (Ayn el-Arap) ilçesine saldırdı. O dönem Suriye'nin yüzde 35'lik diliminde kontrolü ele geçiren DEAŞ'ın işgallerine karşı sessiz kalan batılı ülkeler, PKK çevreleri ile birlikte yoğun propoganda faaliyeti başlattı. Aynı dönem Türkiye içerisinde başlayan ayaklanma 46 kişinin ölümüne 680 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Osman Kavala, Kobani olayları öncesi Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin'e bir dizi ziyarette bulundu, gizli görüşmeler yaptı. Güvenlik kaynakları, bu görüşmelere yabancı ülke temsilcilerinin de sivil toplum gönüllüsü adı altında katıldığını ve provokasyonun aylar öncesinde planlandığı bilgisini paylaştı. Kavala, DEAŞ'ın 2015 yılında çekilmesi sonrası gizli yollarla ve HDP yetkilileri ile iki defa Kobani'ye gitti. Orada bir Kürt Enstitüsü sözü veren Kavala, Kamışlı, Dırbesiye, Afrin bölgelerinde bulunan PKK'lılar için de ihtiyaç listesi hazırlanmasını istedi. Kavala ve yabancı kuruluşlar, 2012-2017 aralığında bölgeye 1 milyar doları aşkın maddi destek verdi.

YARDIMLAR 1,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Osman Kavala, 8 Ağustos'ta başlayan Hendek provokasyonlarının da siyasi ve ekonomik organizasyonundan sorumlu tutuluyor. Onun öncülüğünde bölgede yürütülen ve PKK isyanlarına zemin hazırlayan faaliyetlere Matra Social Transfarmation, Heinrich Böll Stiftung Foundation, The Europan İnstrument For Democracy and Human Rights, Global Dialogue For Human Right and Social Change, Mercy Corps, Berghof Foundation, Chrest Foundation, Horizon 2020, Raoul Wollenberg İnstitute Of Human Rights ve Hollanda Kraliyet ailesi gibi yabancı kuruluşlar açık destek verdi.

PKK'nın Suriye uzantısı terör yapılanmasına 2011-2018 dönemi yapılan yardımın 1,5 buçuk milyar doları aştığı belirtiliyor. İçeride kurulan dernekler ağı ise Anadolu Kültür AŞ başta olmak üzere Helsinki Yurttaşlar Yurttaşlar Derneği, Açık Toplum, Tarih Vakfı, Hafıza Merkezi, Kürdili, Barış Vakfı, Diyarbakır Kürt Evi ve İnsan Hakları Derneği gibi yapılar üzerinden yürütüldü.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ HDP

Osman Kavala tarafından kurulan paravan derneklerin bölgede en büyük destekçisi HDP ve aynı çizgide olan partiler oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası '20 Temmuz 2016 tarihli' OHAL kararı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 462 dernek bölücü ve korsan faaliyet yürütme suçundan kapatıldı. Halen Gezi Parkı olaylarında organizatör ve finansörü olma suçlarından ötürü tutuklu bulunan Osman Kavala, bu kalkışmanın bir numaralı ismi olarak gösteriliyor.

Kalkışma sürecinde PKK saflarında İstanbul sorumlusu olarak görevlendirilen "Botan Zagros" isimli militan, Türk solu ve PKK'nın bir araya getirilmesi projesinin Kavala ekibi tarafından yürütüldüğünü anlattı. Zagros, Kavala ile Kandil arasında yapılan görüşmeler sonrası kendilerine 'Gezi'ye katılın ve İstanbul'u cehenneme çevirin' talimatının verildiğini söyledi. Türkiye'nin bütün illerinde kurulan YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) projesinde de Kavala'nın etkili olduğunu vurgulayan Zagros, bu yapının daha sonra "Halkların Birleşik Devrim Hareketi" ismiyle geliştirildiği bilgisini verdi.

SLOGAN VE STRATEJİYİ O BELİRLEDİ

Gezi sürecinin organizatörü olan Kavala, provokatör grupların atacağı sloganlardan verilecek mesajlara uzanan bütün stratejiyi doğrudan kendisi belirledi. Kendisine bağlı Serdar Erener isimli tanıtım şirketi yöneticisi ile birlikte "Diktatör Erdoğan" ve "Seni Başkan Yaptırmayacağız" ifadelerini sloganlaştıran Kavala, ayrıca Dolmabahçe Başbakanlık Ofisinin basılması, devlet araçlarının yakılması, "Duran Adam" gibi eylemler yanında provokasyonun İstanbul dışına taşınma stratejisini de doğrudan belirledi.

KAPAT [X]

YILMAZ BİLGEN

#dış güçler# kara kutu# soros
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