Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
YDS/2 sonuçları açıklandı
YDS/2 sonuçları açıklandı
İki büyük zammın ardından bu sefer benzine indirim geliyor
İki büyük zammın ardından bu sefer benzine indirim geliyor
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
'İki doz Biontech olanlara da 1 doz TURKOVAC yapılacak'
'İki doz Biontech olanlara da 1 doz TURKOVAC yapılacak'
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Gram altından 10 TL'lik düşüş
Gram altından 10 TL'lik düşüş
Sayıştay mevzuata aykırı buldu: 'İnsani su hakkı' kaldırıldı
Sayıştay mevzuata aykırı buldu: 'İnsani su hakkı' kaldırıldı
Benzine 28 kuruş daha zam yapıldı
Benzine 28 kuruş daha zam yapıldı
Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu" diyen Emin Çapa, "Partilerle ilişkisi yok, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan biri" diye tarif etti. Abdülkadir Selvi o ismin ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş olduğu iddiasını Özgür Demirtaş'ın kendisine sordu.

Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 27 Ekim 2021 08:39
Yazdır
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını bulduğunu iddia etmişti. "Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım, henüz emin değilim" diyen Emin Çapa, "Partilerle ilişkisi yok, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan biri" ifadelerini kullanmıştı. Abdulkadir Selvi, kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adayının ekonomist Özgür Demirtaş olduğu iddialarının konuşulduğunu yazdı. Özgür Demirtaş bu iddia için ne dedi? İşte Selvi'nin yazısından ilgili bölüm:

Sordum 'hiç şaşırmadı' ama konuşmadı da

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dururken Özgür Demirtaş'ın adaylığı nereden çıktı diyebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı daha şanslı görenlerdenim ama yine de Özgür Hoca'yı aradım. 'Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor' dedim. Şaşırmadı. Ama konuşmadı da.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Özgür Demirtaş Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York'ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek "Üstün Öğretim Madalyası'nı" Madison Square Garden'da aldı. 2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü'nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. Yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazandı. 100,000 Euro değerindeki Proje, AB tarafından, Türkiye genelinde, Ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aynı zamanda, Türkiye'nin ilk Tasarruf ve Finansal Okur Yazarlik Derneğinin (FODER) Kurucu Yonetim Kurulu üyeliğini, ve Türkiye Genç Işadamları Derneği (TUGIAD), TAYSAD ve DASK Danişmanlıklarini da üstlendi.

#kılıçdaroğlu# özgür demirtaş# cumhurbaşkanı adayı
Akşener'in kararına uymadığını sosyal medyadan duyurdu
Akşener'in kararına uymadığını sosyal medyadan duyurdu
HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi!
HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi!
'Hukuk mezunu olmayan dekanlar konusunda YÖK ile görüşüyoruz'
'Hukuk mezunu olmayan dekanlar konusunda YÖK ile görüşüyoruz'
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
Bildiri gerginliğinin fitilini bir grup ateşlemiş
Bildiri gerginliğinin fitilini bir grup ateşlemiş
27 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
27 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?

En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?

https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=konumsec
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

Bu yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı özelinde uygulanan mevzuatta yer almasına rağmen uygulamada olmayan konular ile uygulamada olmasına rağmen mevzuatta olmayan konulara yer verilecektir.
KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu

KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, noter onaylı belgeleriyle eposta aracılığıyla bir mahalli idarenin kurumsal ilanına başvuran adayın elenmesini mevzuata aykırı buldu!
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?

Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim elemanları hakkında müstafi işleminin uygulanmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?

Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?

Memurların 'vekil öğretmenlik' ve 'yedek subaylıkta' geçen dönemleri emekliliği nasıl etkiler?
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak

Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak

Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
İşte en çok satılan 2.el arabalar

İşte en çok satılan 2.el arabalar

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi.