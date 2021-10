Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti

Karaismailoğlu, Abana ilçesinde, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından karşılandı.

Buradan şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Muammer Yanık ile görüştü, daha sonra ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, konteyner iş yerlerini de ziyaret etti.

İlçe pazarını da gezen Karaismailoğlu, kendisine okuldan, "Bakanım" diye seslenen çocuklara el salladı.

Karaismailoğlu, inceleme ve ziyaretlerinin ardından 52 günde tamamlanan Yeni Çatalzeytin Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere Bozkurt'tan ayrıldı.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Devlet millet el ele üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere hükümetimiz, afetin yaralarının sarılması konusunda canla başla çalışmaya devam ediyor." dedi.

Karaismailoğlu, Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos'taki selde zarar gören Devrekani-Çatalzeytin Yolu ve Çatalzeytin Köprüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu ve Sinop illerini birbirine bağlayan Çatalzeytin Köprüsü'nün tekrar hizmete alınması vesilesiyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Sel ihbarını Akdeniz Bölgesi'ndeki orman yangınlarıyla mücadele ederken aldıklarını anımsatan Karaismailoğlu, bakan arkadaşlarıyla afet bitmeden bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Karaismailoğlu, "Yaralanan ve maddi kayıpları olan değerli kardeşlerimize de tekrar geçmiş olsun diyorum. Sel ve heyelanın hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 13 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde yanımıza geldi. Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Hükümetimizin tüm organlarıyla sahadaydık. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta hasar gören, yıkılan her binaya girdik, tahrip olan her köprüyü yerinde inceledik. Ateş düşen her haneyle hemhal olduk." ifadelerini kullandı.

Yaşanan felakette millet devlet iş birliğinin ve dayanışmasının destanını hep birlikte yazdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bölgede tarihin kaydettiği önemli sel felaketi yaşadık. Devlet olarak bütün kurumlarımızla, personelimiz ve iş makinalarımızla arama kurtarmada canla başla çalıştık. 2 bin 779 vatandaşımızı kara, hava ve deniz yoluyla tahliye ettik. Selde denize akan ve deniz trafiğini tehlikeye düşüren 64 bin 700 metreküp tomruğu, ilk defa uyguladığımız çelik ağlarla denizden topladık. Yıkılan köprülerin yerine 48 saat gibi bir sürede, prefabrik menfezlerle bölgedeki ulaşımın devamlılığı için geçici köprülerimizi tamamladık, karşılıklı geçişleri sağladık. Köprü geçişlerinin giriş ve çıkışlarına da bağlantı ve servis yollarını kısa sürelerde bitirerek ulaşım ihtiyacını acilen karşıladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kastamonu'daki kara yolu hasarlarının kalıcı olarak giderilmesi için 6 yapım ihalesi gerçekleştirdik."

Afette yıkılan köprülerden birinin Çatalzeytin-Türkeli arasında bulunan Çatalzeytin Köprüsü olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Yıkılan 68 metrelik Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine yeniden projelendirilen ve 90 metre uzunluğundaki köprüyü 52 gün gibi rekor bir sürede tamamladık. Üç açıklıklı yeni köprümüzün yüksekliğini de artırdık. Bu şekilde olası bir heyelan, taşkın anında çok daha güçlü ve çok daha fazla miktarda suyun geçişi sağlanacak." diye konuştu.

Proje kapsamında ayrıca 25 kilometrelik Bozkurt-Çatalzeytin-Devrekani ayrımı yolu ile 6 kilometrelik Çatalzeytin-Devrekani yolunu da inşa edeceklerini belirten Karaismailoğlu, yol projesi ile Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin sıcak kaplama standardında yol ağına bağlanacağını vurguladı.

Proje ile Devrekani-Çatalzeytin ve Isırganlık-Bozkurt arasındaki küçük ve dar bir arazide devam eden eğimli, dar geçişin fiziki ve geometrik standartlarının da yükseleceğini anlatan Karaismailoğlu, bölge halkının daha rahat yollarda, hızlı ve güvenli şekilde ulaşımını sağlayacağını söyledi.

Karaismailoğlu, sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde toplamda 1228 kilometre uzunluğundaki 17 yolun 155,5 kilometrelik kesiminde hasar oluştuğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıkılan Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine, prefabrik menfezlerle 48 saat gibi kısa bir sürede köprü ve bağlantı yolunu tamamladık. Küre-İkiçay Köprüsü'nün yaklaşım dolguları, heyelanın nedeniyle tahrip oldu, köprüyü trafiğe açtık. Kastamonu-İnebolu yolunun muhtelif kesimlerinde meydana gelen heyelan ıslahı ve onarım yaparak yolu, 20 Ağustos'ta açtık. Cide-Şenpazar-Kastamonu yolunda hasar gören köprüler ve muhtelif kesimlerdeki heyelan ıslahı, temizlik ve tahkimatlar yaparak, 21 Ağustos'ta yolu trafiğe açtık. Pınarbaşı Yolu üzerindeki Kanlıçay Köprüsündeki hasarı gidererek 12 Ağustos'ta köprüyü açtık. İnebolu-Abana ayrımı, Devrekani Yolu'nu 12 Ağustos'ta açtık. Çatalzeytin-Devrekani yolundaki hasarları gidererek kısa sürede yolu açtık. Azdavay-Şenpazar-Ağlı ayrımı yolundaki hasarlar da aynı şekilde giderilerek yol 11 Ağustos'ta açıldı. Bartın-Karabük yolunun Bahçecik mevkisindeki sel hasarları temizlenerek 18 çift menfez ile ulaşımı sağladık. Kavlakdibi Köprüsü'nün yerine de yine prefabrik menfezlerle köprü yaptık. Tüm mevkilerdeki hasarları onararak yolumuzu 13 Ağustos'ta trafiğe açtık. Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolunda yıkılan Boğazköy Köprüsü'nün yerine 8 metrelik ırmak geçişini sağladık. Bağlantı yolu ile ulaşımı 22 Ağustos'ta servis yolundan sağladık. Mobil çelik köprülerle afet yörelerine ulaşımı acilen sağladık. Selin ikinci ve üçüncü gününden itibaren ulaşımı başlattık."

Bütün acil müdahalelerinin ardından bölgede tahrip olan yol ve köprüleri kalıcı olarak yeniden yapmak için seferberlik başlattıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Selin hemen ardından sel hasarlarının giderilmesi, ulaşımının çok daha iyi ve kaliteli şekilde sağlanması amacıyla 1'i Bartın'da, 2'si Sinop'ta, 7'si de Kastamonu'da olmak üzere 10 ayrı yol ihalesi yaptık. Sel sonrası yaptığımız ihaleler kapsamında Kastamonu'da, Kastamonu-İnebolu yolu Ersizlerdere mevkisinde, Küre İkiçay Köprüsü'nün onarımı ve yolda meydana gelen sel hasarlarını yapıyoruz. Devrekani-Çatalzeytin yolunun 22 ile 45'inci kilometreleri ile 51 ile 61'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmalarımız sürüyor. Bozkurt-Devrekani yolunun 19 kilometrelik kesiminin de ihalesi yapılmış olup çalışmalara başlanacaktır. Ağlı-Azdavay ayrımı, Şenpazar yolunun muhtelif kesimlerinde meydana gelen sel hasarlarının oluşturduğu tahribatları düzeltiyoruz." diye konuştu.

Sinop'taki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, "Şevki Şentürk Köprüsü, Otogar Köprüsü, Aliköy-Ayancık arası heyelan temizliği, Ayancık çıkışı İkisu Köprüsü arası dolgu ve tahkimat çalışmalarımıza büyük hızla devam ediyoruz. Ayrıca Boyabat-Ayancık arası kesimde dolgu çalışmaları yaparak servis yolu açtık. Yıl sonuna kadar belirli kesimlerin yapımını tamamlayacağız. Türkeli-İkisu Köprüsü arası yol temizliği ve tahkimatı ile 6 kilometrelik kesimin onarımını yapıyoruz. İkisu Köprüsü ile Ayancık arasında 4 kilometrelik kesimde çalışmalar devam ediyor. İkisu Köprüsü ile Yenikonak arasındaki 4 kilometrelik kesim onarımı da aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde önce Ayancık Otogar Köprüsü'nü, ardından Şevki Şentürk Köprüsü'nü trafiğe açacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'daki çalışmaların da sürdüğünü dile getirerek, "Kavlakdibi, Kirazlı, Kumluca-1, Kumluca-2 yapımı ile Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolu sel hasarları yapım işlerimiz büyük hızla devam ediyor. Bu 3 ilimizde daha önce başlanmış olan sel hasarı dışındaki projelerimiz de devam etmektedir." dedi.

Normal zamanda şehirlerin imarı için yaptıkları çalışmaları, afet zamanlarında kat be kat artırarak devam ettirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Her zaman yakınınızda olan devletimiz, afet zamanlarında çok daha hızlı ve yoğun şekilde yanınızda oldu. Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki afet bölgelerinde yürüttüğümüz arama kurtarma çalışmalarında da şahit olduğunuz gibi bu devlet, milletimizi hep yanında gördü. Devlet millet el ele üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere hükümetimiz, afetin yaralarının sarılması konusunda canla başla çalışmaya devam ediyor. İklim krizinin artırdığı riskler nedeniyle oluşabilecek afetlere daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Muhalefet etmek demek ülkesine, devletine, milletine yapılan hizmete düşmanlık etmek değildir." diyen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Siyasette, hizmette yarış demektir. Bizde durum böyle mi? Maalesef değil. Milletimize olan hizmetimizi artıracak eleştirinin başımızın üstünde yeri var ancak bunlar, kavgada söylenmeyecek sözlerle, davranışlarla, kötülükle ortaya çıkıyorlar. Siyasi partiler hizmette birbiriyle yarışır, evet ancak söz konusu millet ve devlet oldu mu tek yürek, bir olmanın zamanıdır. Onlar ne yaparsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, AK Parti iktidarı olarak bizler milletimizin aşığıyız. AK Parti iktidarı olarak milletimizin sorunlarını ivedi çözmek, milletimiz için her zaman daha iyi hizmeti sunmak, eser ve hizmet siyasetinden vazgeçmemek tek şiarımız olmuştur. Sel sonrası yaptığımız mücadele ve çalışmalar tüm dünyaya örnek oldu."

Konuşmaların ardından köprünün açılışı gerçekleştirdi, ardından köprüde incelemelerde bulunuldu.

Törene Kastamonu Valisi Avni Çakır, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile vatandaşlar katıldı.