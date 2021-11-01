MHP'li Kılavuz: Öğrenim kredisi geri ödemesinde faizler silinsin

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversiteye hazırlanan ve okuyan öğrencilerin sorunlarını, çözüm önerilerini dile getirdi.

Üniversitelerin, öğrencilerine ücretsiz yemek vermesini isteyen Kılavuz, "Üniversite öğrencilerimizin aldıkları kredilerin geri ödemelerinde uygulanmakta olan tüm faizlerin silinmesi yerinde olacaktır. Tüm gençlerimizin yüzünü güldürecektir." dedi.

Kılavuz, ÖSYM tarafından alınan sınav ücretlerinin, makul seviyelere çekilmesi gerektiğini de belirtti.

Bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin alışveriş merkezi olacağı iddiasını hatırlatması üzerine Kılavuz, "Sayın Akşener'in, Türk milleti adına hiç hayırlı bir sözü olmayan ve PKK'nın TBMM'deki siyasi uzantısı sözde bir parti olarak ortaya çıkan HDP ile yol almaktan başka yaptığı bir şey yoktur. Dolayısıyla Meral Akşener'in söylediği sözler, bizim yanımızda dikkate alınmamaktadır. Akşener, terörist Demirtaş ile kahvaltı yapma hayallerini kurmaya devam etsin." diye konuştu.