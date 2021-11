Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'nın Akşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Polatlı-Yunak-Akşehir devlet yolunun Akşehir-Yunak arasındaki 21 kilometrelik kısmının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, bölünmüş yol ağının 28 bin 402 kilometreye çıktığını belirterek, ''2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Osmangazi Köprüsü'nün dahil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün içinde olduğu Kuzey Marmara ile Ankara-Niğde ve Menemen Çandarlı otoyollarını bitirdik. Ankara- Niğde Otoyolu'nu tamamlayarak Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 567 kilometre artırarak 631 kilometreye yükselttik" dedi.

ANKARA İLE ANTALYA ARASINDA ALTERNATİF GÜZERGAH

Polatlı-Yunak-Akşehir kara yolunun Ankara ile Antalya arasında alternatif bir güzergah olacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, ''Akşehir, Konya'nın Ege'ye açılan kapısı konumuyla, tarih boyunca önemli bir ulaşım güzergahı da olmuştur. Bu nedenle Akşehir'in bölgedeki yerleşkelere ve Polatlı üzerinden başkent Ankara'ya yüksek standartlı bağlanması çalışmaları kapsamında 'Akşehir-Yunak-Ankara İl Sınırı Yolunu' projelendirdik. Açılışını yapacağımız Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu, 94,6 kilometre uzunluğundaki Polatlı-Yunak-Akşehir projesi içerisinde yer alıyor. Akşehir-Tuzlukçu ayrımı arasında kalan 21 kilometrelik kesim 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlandı. Polatlı-Yunak-Akşehir projesinin tamamının hizmete sunulmasıyla Akşehir, Ankara'ya bölünmüş yol ağıyla bağlanacak. Böylece, Ankara-Antalya arasında alternatif bir güzergah hizmete sunulacak'' diye konuştu.

ÇEVREYE BIRAKILAN EGZOZ EMİSYONU 2 BİN 100 TON AZALACAK

Projenin detayları hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

''Proje kapsamında; 85 metrelik Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı, 29 metrelik Devlet Demir Yolları üst geçidi, 23 metrelik Adıyan Köprüsü ve 35 metrelik Yunak Kavşak Köprüsü ve bağlantı yolları da yer alıyor. Ayrıca, (Akşehir-Yunak) Ayrımı-Tuzlukçu İl Yolu'nun 2 kilometresi bölünmüş, 6 kilometresi tek yol olmak üzere 8 kilometrelik kesimi de bitirildi. Hayata geçirdiğimiz projeyle Doğu-Batı aksında bölünmüş yol ağı üzerinde yer alan Akşehir'in Kuzey-Güney yönündeki ulaşım ağını da bölünmüş yol haline getirerek bölgedeki ulaşım standardını artırdık. Yeni yapılan alt geçitlerle, menfezlerle ve kavşaklarla hızlı, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağladık. Artık trafik yoğunluğundan kaynaklanan beklemeler ortadan kalkacak. Zamandan 5,6 milyon TL, akaryakıttan 5,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,8 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Ayrıca araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonu da 2 bin 100 ton azaltacağız. Ayrıca, ülkemizde doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan iki önemli devlet yolumuz D-200 ve D-300 arasında bölünmüş yol bağlantısı da tesis edilecek. Bölgenin kalkınması ve gelişmesi çok daha hızlı olacak."

Bakan Adil Karaismailoğlu, ulaşıma açılan bölümde test sürüşü de gerçekleştirdi.

'BİZDEN AKIL ALMAK İÇİN BURAYA GELİYORLAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'da Polatlı-Yunak-Akşehir yolunun açılışının ardından AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kente 19 yılda 17 milyar 731 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

''Türkiye'de büyük işler yaptık, Konya da bundan nasibini bundan fazlasıyla aldı. Bu yatırımlar tabii ki yetmez. Konya çok şeyi hak ediyor, projelerimizi artırarak devam edeceğiz. Konya'nın alt yapısına son 19 yılda tam 17 milyar 731 milyon lira para harcadık. Konya'da bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp yüzde 647 arttırarak, 1247 kilometreye ulaştırdık. Devam eden projelerde bu çokça artacak. Yine 2003'te 97 kilometre sadece beton asfalt sıcak karışımı yol varken şu an bin 236 kilometre sıcak kaplamalı yol var bunları da arttırarak devam edeceğiz. Şu anda çalışmalarımızı burada bırakmadık, devam eden çalışmalarımız var. Konya genelinde 15 ayrı kara yolu çalışması devam ediyor. Bunların toplam maliyeti 6 milyar 110 milyon lirayı aşıyor.''

Diğer ülkelerden projeler hakkında bilgi almaya gelenlerin olduğunu aktaran Karaismailoğlu, ''Son 19 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız bu destansı mücadele, destansı yatırımlar artarak devam edecek. Dünyanın gıpta ile baktığı bütün projeleri tek tek bitirdik. Dünyaya örnek oldu bizim bu bütün projelerimiz. Gelişmekte olan bütün ülkeler, Türkiye'deki bu değişimin nasıl olduğunu, buradaki edindiğimiz bilgi, beceri ve tecrübemizi öğrenmek için bizden akıl almak için buraya geliyorlar. Biz de dost ve kardeş ülkelerimizin hepsine yardımcı oluyoruz. Alt yapı yatırımlarının sonucunda Türkiye'deki hem müteahhitlik sektörü, hem mühendislik sektöründe, hem de teknoloji açısından Türkiye'de çok önemli mesafeler kaydetti. Biz de artık gelişen bu mühendislik ve teknolojiyi dünyaya ihraç etmeye başladık. Dünyanın pek çok yerinde Türk mühendisler ve müteahhitler çalışmakta. Gelişmekte olan bütün ülkelerin alt yapılarında görev almaktalar. Bu da Türkiye'nin önemli bir kazancı olmuştur'' dedi.

'BİRİLERİ 19 YILLIK İSTİKRARI BOZMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞINDALAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir'deki 'Polatlı-Yunak-Akşehir' yol projesinin 21 kilometrelik kısmının açılışının ardından, Beyşehir ilçesinde, 'Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya' yolunun Beyşehir geçidinin 8,5 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı. Bakan Karaismailoğlu, 19 yıllık istikrarı bozmak için iş birliği arayışında olanların bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

''19 yıldır, milletimizin desteğiyle kesintisiz süren AK Parti iktidarı, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle her alanda gerçekleştirilen reform hamlelerinin birleştiricisidir. AK Parti ile yakalanan istikrar sayesinde ülkemiz, ekonomiden üretime kadar pek çok alanda cumhuriyet tarihinin en parlak yıllarını yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. İşte bu reform hareketleri sayesinde ülkemiz; ulaştırma ve haberleşme başta olmak üzere her alanda, daha güçlü yarınlara, yeni yatırımlara, daha çok istihdam imkanına, gençlerimiz için aydınlık bir geleceğe hazırlanıyor. Bakanlığımızın sorumluluğunda gerçekleştirilen yatırımlar da bu süreçte kritik önem taşıyorlar. Birileri 19 yıl boyunca yakaladığımız istikrarı bozmak için her türlü cenahla iş birliği arayışında olurken, bizler 2003- 2021 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık."

PROJEYLE 4,3 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Beyşehir'deki yolun 4,3 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, ''Beyşehir Çevre Yolumuz; 8,3 kilometre uzunluk ile birlikte 5 adet hemzemin kavşak, 14 adet kutu menfez ve 2 adet alt geçitten oluşuyor. Beyşehir Çevre Yolumuzun platform genişliği 26 metredir. Dört şeritli çevre yolumuz, Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya Yolu'nun Beyşehir geçidini rahatlatacaktır. Aynı zamanda, bölgenin transit kara yolu geçişini ilçe dışına alarak daha güvenli, daha hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşuyoruz. Projemizin hayata geçmesi trafik yoğunluğunu ve beklemeleri ortadan kaldıracak. Böylece, zamandan 3,8 milyon lira, akaryakıttan 500 bin lira olmak üzere yıllık 4,3 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 202 ton karbon emisyon azalımı sağlayacak çevre yolumuz aynı zamanda, göller yöremizin turizmine de ciddi anlamda canlılık katacaktır'' diye konuştu.