CNN Türk'te gergin anlar kameralara böyle yansıdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının yanı sıra Bilim Kurulu Toplantısı'nın gündeminin yayın akışında olduğu CNN Türk'te, enflasyon rakamlarına dair son dakika gelişmesi ile birlikte izleyicileri şok eden bir olay yaşandı.

ADETA ÇİLEDEN ÇIKTI

Sunucunun CNN TÜRK Ankara muhabiri Serhat Dal'a bağlanıp Bilim Kurulu Toplantısı gündemi yerine enflasyon rakamlarına dair sorusu usta muhabiri adeta çileden çıkardı.

ELİNDEKİ KAĞITLARI FIRLATTI

Söz kendisine geldiğinde "Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı'nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız" diyen Serhat Dal, sonrasında ise sinirlerine hakim olamayarak elindeki kağıtları yere fırlattı. O anlar an be an ekranlara yansıdı.

İşte o anlar...