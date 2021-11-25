Hükümet 'düşük faiz' politikasını kararlılıkla sürdürecek

Döviz kurlarındaki atağın ardından önceki gün siyasette sıcak dakikalar yaşanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelmişti. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bazı ekonomi kurmayları katılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda, faizin düşmesinin ardından kurun yükselmesine yönelik bir beklenti olduğu ancak, son günlerde yaşanan yükselişin bir 'müdahale' ile olduğu belirtildi. Yapılan müdahaleyle Türkiye'nin faiz politikasıyla zora sokulmak istendiği, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunun bu şekilde araç haline getirilmeye çalışıldığı, vatandaşların buna prim vermeyeceğine dikkat çekildi.

Ebru Karatosun