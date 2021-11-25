CHP'li milletvekilleri ile vatandaşlar arasında 'HDP' gerginliği

Dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletin sesini dinlemek için meydanlara ineceğini ifade etti. Bir süredir erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de" dedi.

KAHVEHANEDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİLER



CHP liderinin açıklamaları büyük yankı uyandırırken, CHP milletvekilleri de il il gezmeye başladı. Bu kapsamda Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir kahvehaneye giden CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçen ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, burada seçim startını verdiklerini belirterek vatandaşlardan destek istedi. Bölgede gazetecilik yapan Suat İncedere tarafından kaydedilen o anlarda bir vatandaş vekillere tepki göstererek, "Vekiller hepiniz rahatsınız. Orada birbirinizle dövüşeceğinize sorun insanlara derdiniz nedir diye." ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ, YARGILANIP CEZA ALMADIĞI İÇİN SUÇSUZDUR"



Ziyaret esnasında vatandaşların eleştirileriyle yükselen tansiyon, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adı geçince zirve yaptı. Vekillerden birisi "Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı an suçludur. Onun cezasını kanunlar, adalet önünde versin." dedi.

"CHP, İKTİDAR OLMAK İSTİYORSA HDP'DEN UZAK DURACAK"



Bu sırada araya giren bir vatandaş, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." dedi. Bu anları bazı vatandaşlar alkışlayarak karşıladı. CHP'li iki vekil ise bu sözlere tepki gösterdikten sonra kahvehaneden ayrıldı.