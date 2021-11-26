Okul Müdürü 'Lütfiye Teyze' çıktı! Öğretmenlere hakaret etti

Balıkesir'e bağlı Edremit Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu'nda çok garip bir olay meydana geldi. Emekliye ayrılacak öğretmenlere verilecek veda yemeği için Müdür N.Ö., 'Çiçek Ali' adlı mekanla anlaştı. Öğretmenler mekanı beğenmeyerek, değiştirdi. Sosyal medyada 'Lütfiye Teyze' karakteriyle videolar çeken Müdür N.Ö., yerel dille video çekip, mekan değişikliği yapan öğretmenleri eleştirdi. Balıkesir MEM'ne öğretmenleri şikayet etti. MEB de, 2 maarif müfettişi görevlendirdi.

"Bizleri çok üzdü"

Öğretmenler, "Müdür yemeğe katılmadı. 'Lütfiye Teyze' karakteriyle yemeğe katılanlara, 'mahallenin kaşarları' diye söze başlayıp, 'Bayırın semeleri, şapşallar, aptallar' gibi hakaretler içeren bir video çekip, Youtube'ta yayınladı. Müdürün böyle bir karaktere bürünüp, öğretmenlere hakaret etmesi bizleri çok üzdü" ifadelerini kullandı.

Müfettişler inceledi

Soruşturmada 'Lütfiye Teyze' karakterinin kendisine ait olduğunu kabul eden Müdür N.Ö. ise amatör tiyatrocu olduğunu, hayali tiplemelerle mizah yaptığını, videolarının yüz binlerce kişi tarafından takip edildiğini, öğretmenlere hakaret etmediğini söylese de müfettişleri ikna edemedi. Videonun, mekan değişikliğinden sonra yaşanan olaylarla ilgili olduğuna hükmedildi.

"Müdürlükten alınsın"

Müfettişler, "Her ne kadar mizahi bir dil kullansa da, "Bayır'ın semeleri, bayırın fikirsizleri, şapşallar' sözleriyle okul müdürü, öğretmenlere hakaret etmiştir' diyerek, 'Seme' kelimesinin, 'Sersem, ahmak, alık' ve 'Şapşal' kelimesinin de, 'Aptalca davranışlarda bulunan alık kimse' olduğunu belirterek, öğretmenlerin itibarının sarsıldığına karar verdi. Okul müdürü, 'kınama' cezası alırken, öğretmenler ise müdürlük görevinden alınmasını istedi.

Lütfiye Teyze karakterinin soruşturmalık olan sözleri:

"Gız biz bugün mahallenin kaşarları grubuyla Çiçek Ali'ye gitmeyecek miydik? Huriye ile Nuriye beğenmemiş. Garı biz gitcez diye sürü hazırlanıp, gözleme dızlama yapmış. 'Ne yapcem ben şimdi bu odunları kömürleri' diyor. Ne diyeyim ben şimdi? Gitmişler, 'Biz burayı beğenmedik başka yere gidelim' demişler. Ama olur mu?" "Bir yer bulmuşlar güneşin alnında. Gız g.'dan ateş çıkar. Bayırın semeleri! Nesini beğenmediniz? Neymiş, 'Orası köylük yermiş'. Gız bunlar çıktıkları yeri beğenmiyorlar. Ama olmaz ki, gari daş olsa yiycen orada. Bayırın süneleri, fikirsizleri, şapşalları. Ben akıllı garıyım. Bu grubun adını da artık bayırın süneleri olarak değiştiriyorum."