Altı muhalefet partisi bugün toplanacak

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için çalışma yapan 6 muhalefet partisi, geçtiğimiz yıl sonunda çalışmasını kamuoyu ile paylaşacaktı. Ancak taraflar arasında bir türlü uzlaşma sağlanamadı. Son olarak oturma düzeni krizi çıkınca toplantı daha da sarktı.

Oturma düzeni krizi yuvarlak masa formülü ile kısmen çözüldü. Bugün akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek. Liderler zirvesi CHP'li Çankaya Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde Ahlatlıbel Tesisleri'nde yapılacak.

BAŞ AKTÖR MESAJI

Yuvarlak masa formülüyle kriz çözülse de oturma planı henüz belli olmadı. Kulislerde bunun için konuşulan formül ise, toplantıdan toplu fotoğraf yerine her birini merkeze alan ayrı ayrı fotoğraf verilmesi. Böylelikle her genel başkan ayrı ayrı fotoğraf vererek her biri 'masanın baş aktörü benim' gibi mesaj verecek.