Enflasyon timleri sahaya indi! Günde 2 bin adrese gidilecek

Enflasyon timleri, toptan satış, üretim ve perakende satışta kendi aralarında zam yapıp yapmadığını, KDV indirimlerini denetliyor. Stokçuluk, 1 ay, 1 hafta önceki e-faturalar sistemden çekilerek ortalama alış fiyatları çıkarılıyor. Et, yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelenecek, üretim yeri açısından Balıkesir, Kayseri, Konya, gibi illerde de denetimler yoğunlaştırılacak.

30 SEKTÖR, FAALİYET ALANI DENETLENİYOR

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri kapsamında oluşturulan enflasyon timleri sahaya indi. Enflasyon timi bin 400 vergi müfettişi, bin 400'ü de gelir uzmanı olmak üzere 2 bin 800 kişiden oluşuyor. Yaklaşık 500 kişilik ekip ise denetimlerin yüzde 40'ının yapıldığı İstanbul'da görev yapıyor. Enflasyon timleri, "gıda, otomotiv, elektrikli ev aletleri, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil" başta olmak üzere 35 faaliyet alanında denetim yürütüyor. Vergi müfettişleri, gelir uzmanlarından oluşan enflasyon timleri KDV fiyatlarındaki değişiklikleri yerinde incelerken, raflarla birlikte alım, satım fiyatları da karşılaştırılıyor.

10 BİNİN ÜZERİNDE ADRESE GİDİLDİ

Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu'nca ortak yürütülen denetimler kapsamında 17 Ocak-16 Şubat arasında 10 bin 366 adrese gidildi, denetlenen mükellef sayısı 7 bine yaklaştı. Gıda sektöründe 2 bin 600 adrese gidildi. Denetlenene 2 bine yakın mükellef, yumurta, süt ürünleri, et toptancıları, dondurulmuş gıda, kuru bakliyat, un ve unlu mamuller, yaş sebze ve meyvenin içinde olduğu gıda grubunda oldu. Denetimlerde üretici tarafında fazla stok olup olmadığı kontrol ediliyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor. KDV'si yüzde 8'den 1'e düşürülen ürünlere yönelik düzenlenen satış faturalında bu düzenlemeye uyulup uyulmadığına bakılıyor. Bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatları belirleniyor.

HER BİR EKİP GÜNDE 3 YERE GİDECEK

Her bir ekip günde 3 yere gidecek, böylece Anadolu'nun her tarafında günde 2 bin yerin denetlenmesi hedefleniyor. Et, tavuk ve yumurta sektörünün öncelikli denetlenecek sektörler olduğunu ifade eden yetkililer, hammadde denetimleri yapılacak. Denetim esnasında faaliyet konularına ilişkin satış yapılan ürünlerin fiili envanter (stok) sayımı yapılıyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanların, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim ettiğine yönelik ifadeleri de alınıyor.

OTOMOTİVDE 3 BİN ADRESE GİDİLDİ

Otomotivde stok yapıldığına yönelik şikayetler, ihbarlar doğrultusunda bu sektöre yönelik de denetimler sıklaştırıldı. Yaklaşık 3 bin adrese gidilirken 2 bin 400 mükellef denetlendi.

Sektörde araç kiralama faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere yönelik kurumun bilgisayarları üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Kiralık Araç Bildirim Sistemine girilerek kiraya verilen araç bilgileri kontrol edildi. Sektörel denetimler kapsamında, inşaat-yapı malzemelerinde 856, endüstriyel kimyasal ürünlerde 386, beyaz eşyada 180, hayvan yeminde 264, tekstilde 168, boya-vernikte 380, mobilya 282, alkollü ve alkolsüz içeceklerde 300'e yakın adrese gidildi.

HALLERDE DENETİM SÜRÜYOR

Yılın başından itibaren Ticaret Bakanlığı'nın il müdürlükleri ile birlikte 18 ilin sebze ve meyve hallerinde de denetim gerçekleştirildi.Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Konya, Manisa, Hatay, Malatya, Kayseri, Sakarya, Kocaeli, Aydın, Denizli ve Afyonkarahisar'da yapılan ortak denetimlerde 101 mükellef nezdinde denetim yapıldı.

