Bursa'da iki farklı orman yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Osmangazi ilçesindeki yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahaleye başladı.

Dağyenice Mahallesi'ndeki yangını kontrol altına alan ekipler, Karaislah Mahallesi yakınında örtülük alanda başlayarak ormana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edeceğiz"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karaislah Mahallesi'ndeki yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Canbolat, bugün üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Canbolat, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bahçeden çıkan çalı, çırpı ve odunları yakma suretiyle başlayan bir yangın, 3 ayrı noktada şu an Karaislah Mahallesi'nde devam etmekte. İlk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Harmancık ve Keles'ten gelen ekiplerle müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla kısmi zamanlı olarak rüzgar da oluyor. Şiddetli rüzgara da dönüşüyor ve yanma devam ediyor. Şu anki taktiksel olarak çalışmamız bu yangının çevresini kuşatarak abluka altına almak ve sonra soğutma çalışmalarına geçmek. Şu an için yangının çevresini çevirmekle meşgulüz. İnşallah rüzgar diner ve ekiplerimiz tamamlandığı zaman da çevresini çevirip bu müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edeceğiz."

- Vali, vatandaşları hassas ve duyarlı olmaya çağırdı

Bölgede 22 arazöz, 14 tanker, 2 greyder, 1 loder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle yangına müdahale edildiğini vurgulayan Canbolat, şöyle devam etti:

"Buradan şu çağrıyı yapmamız lazım. Önümüzdeki hafta bu bahçelerdeki örtü, çöp ve çıkan dalların yakılmasını yasaklayan bir genel emri de en kısa zamanda çıkaracağız. Bu sene yangın işi erken başladı. Vatandaşlarımızın orman yangınlarının çıkmaması konusunda hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Çünkü ilimizde çok nitelikli orman var ve ilimizin yüzde 45'i orman. Bütün vatandaşlarımızı hassas ve duyarlı olmaya, bir yangın durumu söz konusu olduğunda da ivedi olarak ormanla, jandarmayla gerekli irtibatın bir an önce kurulmasını sağlıyoruz. İnşallah kısa bir netice alırız diye düşünüyoruz."

Vali Canbolat, Dağyenice Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Karaislah Mahallesi'ndeki yangının da 50-60 hektar civarında bir alanı etkilediğini sözlerine ekledi.