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Çakma ürünlerimiz Gucci vitrininde!

Türkiye'deki imitasyon pazarının kalbine girdik. Merter'de 20 yıldır bu işi yapan iki dev şirketin sahibi ile konuştuk. Trajikomik bir hikaye çıktı: "İtalya'da Gucci mağazasına bile ürün verdik. Ürünlerimiz orijinalden daha kaliteli. Asla Türk markası taklit etmiyoruz. Sırf bu sektörden alışveriş için binlerce turist geliyor. Sürekli davalarla uğraşsak da, ekonominin görünmeyen kahramanlarıyız!"

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 09 Nisan 2022 07:50
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Çakma ürünlerimiz Gucci vitrininde!

Türkiye, tekstil ve hazır giyim sektöründe hem üretim hem de ihracatta büyük işlere imza atıyor. Yerli üreticiler; kaliteli üretim, hızlı teslimat ve uygun fiyat avantajları ile adeta dünyayı giydiriyor. Ancak bir de bu işin imitasyon (sahte ürün) boyutu var. OECD raporuna göre küresel çapta sahte ürün pazarı 460 milyar doları buldu. Türkiye ise Çin'den sonra sahte ürün üretiminde dünya ikincisi konumunda bulunuyor. Dünya devi markaların tüm kreasyonları, Türkiye'de bire bir kopyalanarak üretiliyor. Yaşanan bu hadise, fikri mülkiyet ve telif açısından büyük markaları zora sokuyor. Her yıl binlerce dava açılıyor. Ticaret Bakanlığı, binlerce üretim yeri ve depoya baskın düzeliyor. Ancak imitasyon pazarı hız kesmeden büyüyor. Türkiye'de bu pazar, 20 milyar doları buldu. Biz de bu pazarı öğrenmek adına haber dizisine başladık.

MERTER, LALELİ, OSMANBEY..

İmitasyon pazarının kalbi; Merter, Laleli ve Osmanbey üçgeninde atıyor. Ağırlıklı üretim Merter'de yapılırken, satış tarafı Osmanbey, Laleli ve Kapalıçarşı'da gerçekleşiyor. Sektörün büyük oyuncuları olarak tabir edilen şirketlerin Hadımköy'de de fabrikaları bulunuyor. Sahte ürün sektörü, yaklaşık 20 yıldır faal şekilde işliyor. Öyle ki üretici firmalar, defile bile düzenliyor. Konuyu derinlemesine araştırdığımızda trajikomik hikayeler çıkıyor. İmitasyon sektöründe Merter'de faaliyet gösteren iki büyük şirket bulunuyor. Bu şirketlerin yıllık ihracatları 300 milyon doları geçiyor. Ayrıca iç piyasa satışları 800 milyon TL civarında... Konuştuğumuz bir şirket sahibi yaşananları en açık haliyle gazetemize anlattı. Bu sektörde üretim yapan kişilerin lüks hayatları olduğunu da ayrıca belirtelim. Konuya "Biz Türkiye'nin görünmez kahramanlarıyız" diyerek giren iş adamı "Vergimizi sonuna kadar ödüyoruz. Türk markalarının imitasyonlarını asla yapmıyoruz. Dünyanın her yerinden müşterilerimiz var. Arap coğrafyası ve Kuzey ülkeleri en iyi pazarımız. Avrupalıya daha az montanlı ama yüksek karlı ticaret yapıyoruz. Aynı ürün, aynı kalite, aynı marka. Sizce bizi tercih etmeleri normal değil mi?" diyor.

"VERSACE'I DAHA İYİ YAPTIK"

Yaşadığı ilginç bir olayı anlatan şirket sahibi "Dünya markalarının son tasarımlarını birebir kopyalarken, bazen farklılık katarak piyasaya sürüyoruz. Geçen yıl Versace'ın bir erkek montunu ufak detaylarla süsledik. Arka kısmına ekstra bir cep tasarladık. Yine Versace markasıyla ürettik. Bir de montun ön yüzüne çiçek deseni ekledik. Ürün o kadar tuttu ki, Orta Doğu'daki müşterilerimiz orijinal tasarımı değil, bizim ürettiğimiz ürünü sipariş etmeye başladı. Ülkede çoğu kişi bu montu giymeye başladı, akım gibi bir şey oldu. Dubai Mall AVM'deki Versace mağazasının satış müdürü bize ulaştı ve bizi dava edeceğini söyledi. Tehdit etti ama iş orada kaldı. Hala da satıyoruz" şeklinde konuşuyor.

"DEFİLE TAKİP EDİYORUZ"

Sektörün ikinci büyük şirketinin sahibi ise şunları anlatıyor: Bir ayın yarısını yurt dışında defile izlemekle geçiriyorum. Son tasarımları direkt satın alıp üretime geçiyoruz. Büyük markaların çalıştığı kumaşçılarla çalışıyoruz. Düğmesinden dikişine kadar sıfır hata ile üretiyoruz. Tasarımı 3D yazıcılarla birebir kopyalayabiliyoruz. Büyük bir ekibimiz var. Dünyanın her yerindeki defileleri izliyoruz. İki ay önce Milano'da Gucci mağazasından kadın elbisesi aldık. Satın aldığımız numunenin üzerindeki barkod numarasını aynen imitasyon ürüne diktik. 15 gün sonra ürünü fişiyle birlikte değiştirmek istedik. Aynı ürün olduğunu sanıp değiştirdiler. Şu an Milano Via Monte Napoleone'deki mağazada, bizim Hadımköy'de ürettiğimiz ürün var. Bu kadar ileri derecede üretim yapıyoruz...

KAAN ZENGİNLİ

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