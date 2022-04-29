İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Merhaba, kolay gelsin, Şu anda bir kamu kurumunda İstatistikçi kadrosunda Devlet Memuru olarak görev yapmaktayım. SGK sistemine 01.03.1997 tarihinde kayıt oldum. 03.01.2005 tarihinde SGK 4C tesciline kaydım yapılmıştır. Ancak çalışmaya başladığım 2005 yılından önce de 1998 Aralık-2003 Temmuz ayları artası 4 yıl 7 ay İsteğe bağlı SGK Primi ödemesi yaptım ve QNB FİNANSBANK A.Ş. bünyesinde de 2007 Haziran-2008 Ocak arası 7 ay çalıştım. Bu süreçler esnasında da SGK Primi adıma ödendi. Dolayısı ile E devlette Prim ödeme gün sayım 8038 gün (4A+4C) olarak görünüyor. E DEVLET sisteminde 4C Emeklilik şartları 56 yaş ve 25 yıl olarak görünüyor. Emeklilik için ben 25 yılı doldurmuş olarak görünüyorum, ancak 56 yaş için daha 11 yıl 3 ay 26 gün görünüyor. Size sakıncası yoksa bazı sorular sormak istiyorum.

1. Bu durumda ben EYT ' li miyim ? Şu anda çok konuşulan EYT düzenlemesinin çıkması durumunda devlet kurumundan mevcut şartlarda hemen emekli olabilir miyim?

2. Bir de EYT çıkmaz ve ben istifa edersem kurumdan çalıştığım süreye bağlı olarak ikramiye ya da tazminat vs. gibi herhangi bir ödeme alabilir miyim?

3. Ya da istifa edersem ve herhangi bir işte çalışmaz isem kurumdan emekli ikramiyesi alabilmek için 56 yaşı mı beklemem lazım?

4. Bu devlet kurumundan ayrılıp bir arkadaşımın şirketinde çalışmaya başlarsam ki böyle bir olasılık mevcut emeklilik durumum nasıl olur? Yine 56 yaşını mı bekleyeceğim? Daha önce emekli olma durumum olamaz mı? Arkadaşın şirketinden 4A statüsünden mi emekli olacağım? Ekstra prim ödeyerek 4C sisteminden emekli olma durumum olabilir mi?

5.Devlet kurumundan istifa edip arkadaşımın şirketinde işe başlarsam Devlet Kurumundan alacağın emekli ikramiyesi (tazminat vs.) yanar deniliyor? Bu doğru mudur?

Sorularıma cevap verirseniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar...

Değerlendirmelerimiz

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet koşulu aranır.

Yine, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet süreleri (memurluk, sigortalı, isteğe bağlı sigortalı hizmetler dahil) en az 3 yıl olması kaydı ile emeklilik yaşı 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükümlerine göre tespit edilir.

Memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesinde mutlaka memur statüsünde emekli olunma koşulu aranmaz ve 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükümleri uygulanır. Bu hükümlere göre işçi, memur hizmetleri toplamı üzerinden ister işçi statüsünde ister memurluk statüsünde emekli aylığı bağlansın, emekli aylığı bağlandığı tarihte memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılır.

Memurluktan ayrılıp yine memurluk statüsüne devam ettirmek isteyenler için isteğe bağlı iştirakçilik sistemi bulunur ve bu sistem en az 10 yıl hizmetleri olup memurluktan istifa edip, zorunlu olarak bir işte çalışmadan SGK primlerinin tamamını her ay ödemek suretiyle memurluk statüsü üzerinden emekli olunma durumu da bulunur. Bu konuda sitemizde detaylı değerlendirmelerimiz mevcut olup ziyaret edilebilir.

Kısa bilgilendirmemizden sonra sorularınızı cevaben değerlendirmelerimiz;

Soru 1. Bu durumda ben EYT 'li miyim? Şu anda çok konuşulan EYT düzenlemesinin çıkması durumunda devlet kurumundan mevcut şartlarda hemen emekli olabilir miyim?

Cevap 1- Şu anda EYT konusunda herhangi bir bilgi olmadığından değerlendirme yapmamız mümkün olmamaktadır.

Soru 2. Bir de EYT çıkmaz ve ben istifa edersem kurumdan çalıştığım süreye bağlı olarak ikramiye ya da tazminat vs. gibi herhangi bir ödeme alabilir miyim?

Cevap 2- Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz, memurlara emekli ikramiyesi ödemesi için mutlaka emeklilik statüsünde bir aylık bağlanması koşulu bulunmaktadır.

Soru 3. Ya da istifa edersem ve herhangi bir işte çalışmaz isem kurumdan emekli ikramiyesi alabilmek için 56 yaşı mı beklemem lazım?

Cevap 3- Emekli ikramiyesi belirttiğimiz gibi emekli aylığı bağlanması şartına bağlı olduğundan, hiçbir işte çalışmadan yaşınızı bekler ve yaşı doldurduktan sonra emekli aylığı bağlandığında memurluk hizmetlerinize emekli ikramiyesi ödemesi yapılır.

Soru 4. Bu devlet kurumundan ayrılıp bir arkadaşımın şirketinde çalışmaya başlarsam ki böyle bir olasılık mevcut emeklilik durumum nasıl olur? Yine 56 yaşını mı bekleyeceğim? Daha önce emekli olma durumum olamaz mı? Arkadaşın şirketinden 4A statüsünden mi emekli olacağım? Ekstra prim ödeyerek 4C sisteminden emekli olma durumum olabilir mi?

Cevap 4- Memurluktan ayrılıp özel sektörde işçi statüsünde çalışır iseniz ve bu çalışmanız 1260 gün ve daha fazla olursa memurluk statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde hem hizmet hem yaş hem sigortalılık süresi olarak emeklilik şartlarına tabi olursunuz. Dolayısıyla daha önce emekli olabilmeniz için mutlaka işçi olarak 1260 günden fazla çalışmanız gerekir ve belirttiğimiz gibi memur olarak değil işçi statüsünde emeklilik kazanımınız olur. Ekstra prim ödeme konusu ise isteğe bağlı iştirakçilik sistemine dahil bir konu olur ve bu sistemden yararlanma konusu için https://www.memurlar.net/haber/981096/ , https://www.memurlar.net/haber/999824/ adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Soru 5. Devlet kurumundan istifa edip arkadaşımın şirketinde işe başlarsam Devlet Kurumundan alacağın emekli ikramiyesi (tazminat vs.) yanar deniliyor? Bu doğru mudur?

Cevap 5- Şayet 8 Eylül 1999 öncesinde SGK primleri ödenmiş hizmete başlamış iseniz memurluktan istifa ettikten sonra işçi statüsünde çalışsanız ve işçi statüsünde emekli aylığı bağlansa dahi emekli aylığınızın bağlandığı tarihte memurluk hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi alırsınız, emekli ikramiye ödemesi açısından bir hak kaybınız olmaz.