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Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

On günlük sürenin hesaplanmasında bu süre içinde kalan hafta sonu tatil günleri gün sayısına dahil edilmeli, onuncu günün hafta sonuna rastlaması halinde tatilden sonraki ilk mesai günü onuncu gün kabul edilecek onbirinci gün ilgiliye görevden çekilmiş sayıldığına ilişkin karar tebliğ edilmelidir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 12 Mayıs 2022 00:04
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Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

Merhaba memurun müstafi sayılması için 10 kesintisiz işe gelmemesi gerekiyor. Bu on gün hesabında araya giren hafta sonu (Cumartesi ve pazar) sayılır mı? Yani iki hafta işe gelmeyen memurun devamsızlığı 10 gün mü olur 12 gün mü olur?

657 sayılı Kanunda çekilme hakkı memurlara tanınan genel haklar arasında sayılmış olup, Kanunun 20. maddesinde Devlet memurlarının, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hakkın kullanımı ile ilgili olarak Kanunun 94. maddesinde ise, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." denilmektedir. Devlet memurları bakımından müstafi sayılma ile çekilmiş sayılma aynı anlama gelmektedir.

657 sayılı Kanunun 99. maddesinde memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğu, bu sürenin Cumartesi ve Pazar günleri tatil olacak şekilde düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Tatil günlerinde memurun mesaiye gitmesi söz konusu olamayacağından mantıksal olarak çekilmiş sayılma için gerekli olan kesintisiz 10 gün göreve gitmeme kapsamında hafta tatili günlerinin dikkate alınmaması gerektiği düşünülebilecektir.

Ancak Danıştay Onikinci Dairesinin 13.12.2005 tarihli ve E.2003/1034, K.2005/4521 sayılı Kararında çekilmiş sayılma için izinsiz ve mazeretsiz olarak kesintisiz on gün göreve gelmeme hali değerlendirilirken on günlük süre içinde arada kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin on günlük süreye dahil edilmesi gerektiği belirtilmiş, onuncu güne denk gelen Cumartesi ve Pazar günlerinin ise bu günlerde fiili olarak görevde bulunmaya imkan olmadığından bu günlerin mazeretsiz olarak göreve gelmeme kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir. Çekilmiş sayılma uygulamasında Kurumlarca söz konusu Danıştay kararı çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Sonuç olarak, memurun çekilmiş sayılabilmesi için kurumlarınca kabul edilebilir mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak kesintisiz on gün görevi terk etmesi gereklidir. On günlük sürenin hesaplanmasında bu süre içinde kalan hafta sonu tatil günleri gün sayısına dahil edilmeli, onuncu günün hafta sonuna rastlaması halinde tatilden sonraki ilk mesai günü onuncu gün kabul edilecek onbirinci gün ilgiliye görevden çekilmiş sayıldığına ilişkin karar tebliğ edilmelidir. Bu durumda örneğin; Pazartesi gününden itibaren görevi terkeden memurun izleyen haftanın Çarşamba günü onuncu günü dolacak ve Perşembeden itibaren müstafi sayılacaktır. Çarşamba gününden itibaren görevi terkeden memurun onuncu günü Pazar gününe rastladığı için Pazartesi günü onuncu gün kabul edilecek ve memur Salı günü itibarıyla müstafi sayılacaktır.

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On günlük sürenin hesaplanmasında bu süre içinde kalan hafta sonu tatil günleri gün sayısına dahil edilmeli, onuncu günün hafta sonuna rastlaması halinde tatilden sonraki ilk mesai günü onuncu gün kabul edilecek onbirinci gün ilgiliye görevden çekilmiş sayıldığına ilişkin karar tebliğ edilmelidir.
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