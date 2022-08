İşte Tarım Kredi'de indirim yapılacak kalem kalem liste

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 indirimle satılacağını, şeker, un, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidileceğini açıklaması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Konya, Trabzon, Kayseri ve İstanbul'da SABAH'a konuşan vatandaşlar, indirimin bir an önce etiketlere yansımasını beklediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık daha ucuza ürün alabileceğiz. Hem vatandaşa rahat bir nefes aldıracak hem de piyasayı dengeleyecek hamle" dedi. İşte vatandaşların söyledikleri:

Göksel Hoyrazpınar: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten de böyle bir indirime ihtiyaç vardı. Özellikle benim gibi asgari ücretle çalışanlar için büyük mutluluk oldu. Bu indirimler alışveriş yaparken biraz daha az ücret ödememizi, cebimizde biraz daha fazla para kalmasını sağlayacak. İsabetli bir karar olduğunu düşünüyorum.

'FAHİŞ FİYAT OYUNUNU BOZDU'

Bahadır Özkaya (50): Alınan bu kararı destekliyorum. Birçok maliyetimiz artmışken bu alanda yapılan indirim bizi bir nebze de olsa rahatlatır diye düşünüyorum. Bu kararı alan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. İnşallah diğer alanlarda da indirimler gelecek ve vatandaş olarak daha da rahatlayacağız. Cumhurbaşkanımızın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine verdiği talimatla artık daha ucuza ürünler alabileceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu girişimi diğer zincir marketleri de hizaya getirecektir.

Mahmut Pişkinleblebici (36): Marketlerin fahiş fiyat oyununu Cumhurbaşkanımız maliyetine satış talimatı vererek bozdu. Yaklaşık 40'a yakın kalemde yüzde 35'e varan indirimler olacak. Bu da hem vatandaşa rahat bir nefes aldıracak hem de piyasayı dengeleyecek.

Menduh Karahançer (26): Cumhurbaşkanımızın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine verdiği talimat bizleri sevindirdi. Artık yüzde 35'e varan indirimlerle alışveriş yapabileceğiz. Bu marketler hem kaliteli hem de ucuz ürünlerin adresi olacak. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim.

'REKABET VATANDAŞA YARAYACAK'

Ayşe Polatlı:Başkan Erdoğan açıklamasında 'Tarım Kredi Kooperatifi kar amaçlı kurulmadı' dedi. Çok doğru bir söz. Allah ondan razı olsun. Bu zamana kadar ne dediyse yaptı. Fahiş fiyatlara karşı savaşını sürdürüyor.

Abdullah Taşçı: Daha ucuza alışveriş yapabileceğimiz bir seçeneğimiz olacak. Müthiş uygulama. Devletimiz ekonomik zorlukların üstesinden geliyor. Kibar Çiçek: İndirimler inşallah diğer marketlerde de rekabet oluşturur ve fiyatlar düşer. Bu indirimler halkı rahatlatır.

İŞTE İNDİRİM YAPILACAK ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi."

UCUZ SATIŞ 15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıyor. Saha çalışmasıyla aralarında gıda ve temizlik ürünlerinin de yer aldığı 40'a yakın temel tüketim ürününde etiket fiyatları aşağı çekilecek. Makarnadan yağa, tavuktan bala ve deterjana kadar birçok üründe fiyatlar düşecek.

İNTERNETTEN DE İNDİRİMLİ

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulaması, 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin, 1400'e yakın hizmet noktasında uygulanacak indirimler internette de PttAVM.com üzerinden hayata geçirilecek. İndirim oranları üzerinde maliyet çalışması devam ederken, edinilen bilgiye göre büyükşehirlerde ayrı yöresel marketlerde ise farklı indirim oranları uygulanabilecek.

DAR GELİRLİ BÖLGELERE ÖZEL FİYAT

Marketlerin bulunduğu, orta ve dar gelirlilerin yaşadığı bölgelerde muhtarlardan bazı ailelerin adresleri alındı, en çok tüketilen ürünler ile alım gücünün üzerinde olan ihtiyaçlar belirlendi. Saha çalışması sonucu vatandaşın alım gücünü artıracak fiyat ayarlamalarına gidildi.

Yapılan düzenlemelerle kalem kalem belirlenen ürünlerde etiket rakamları aşağı çekildi. Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu kurum tarafından ayrıca yapılacak.

BARIŞ ŞİMŞEK

TOLGA YANIK

Ali ALTUNTAŞ

MUSTAFA KAYA

ÖZGÜR ÖZDEMİR