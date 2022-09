Gümüş faize meydan okuyor, 1 ayda % 1,3 kazanç sağladı

Fed'in sert faiz artışının fiyatlandığı son 1 ay içinde altın yüzde 5'ten fazla değer kaybederken, gümüş yüzde 1.3 civarında yükseldi. Trend çizgisinin yukarı yönde aşılamaması gümüş yatırımcısını endişelendiriyor olsa da fiyatların psikolojik 19 doların üzerinde kalabilmesi halinde beyaz daha fazla kazanç beklenebileceği belirtiliyor. Ons gümüş Fed'in faiz kararını 19 dolar barajına doğru geri çekilerek bekledi. Son iki yılın en düşük seviyesi olan 17,55 dolar seviyesinden kararlı bir şekilde toparlandıktan sonra 19 doların üzerinde kalıcı olmaya çalıştı. Uzmanlara göre ana direnç seviyesinin 19.85 dolar noktasında konumlandığı görülüyor. Bu bölgenin hemen üstü önemli bir psikolojik eşik olan 20 dolar seviyesi. Ons gümüşün yeni kazanımlar elde edebilmesi bu psikolojik eşiğin kararlı bir şekilde yukarı yönde aşılabilmesine bağlı. Gümüşün yokuş yukarı yürüyüşü, 20.50 bölgesi ele geçirilirse uzmanlara göre 21 dolara ulaşılmasını sağlayabilir.

Altın/gümüş rasyosu 1 ayda 96'dan 85'e indi

Bu arada gümüşün altından daha iyi performans gösterdiği dikkat çekiyor. Bon f ay içinde ons altın yüzde 5'ten fazla düşerken, gümüşün onsu yüzde 1.3 civarında yükseldi. Bu dönem içinde, 1 ons altının aldığı gümüş miktarına işaret eden altın/ gümüş rasyosu da geriledi. 22 Ağustos-22 Eylül arasında en yüksek 96 seviyesine kadar çıkan oran, şu sıralar 85 civarında. Bu da gümüşün altın ile makası kapattığına işaret ediyor.

Gelecek 10 yılın yatırımı

Kısa ve orta vadede satış baskısının devam ettiği ons gümüş uzun vade için en iyi yatırım adresleri arasında gösterilmeye devam ediyor. The Morgan Report'un kurucusu David Morgan, gümüşün arzında bir daralma yaşanacağına inanıyor. 10 yıl içinde Morgan, gümüşün en iyi yatırımlarından biri olacağını düşünüyor. David Morgan, endüstriyel tarafın muhtemelen tüm gümüşü absorbe edeceğini söylüyor. Gümüş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Mart ayının ikinci haftasında ons başına 26.46 dolara ulaştı. Şu an ise bu seviyenin neredeyse yüzde 28 altında. Önemli kayıplara rağmen, The Morgan Report'un kurucusu David Morgan, gümüşün önümüzdeki 10 yıl içinde arzda bir daralma göreceğine inanıyor. Silver Institute tarafından toplanan verilere göre, dünyanın gümüş talebi 2022'de rekor 1.112 milyar onsa ulaşacak. Morgan, "Periyodik tabloda arzı en çok sıkıntı yaşayacak ilk metalin gümüş olması bekleniyor" diyor ve "Belli bir dönemde tüm gümüş endüstriyel kullanıma gidecek. O zaman gümüşten daha iyi bir yatırım düşünemiyorum" diyor.