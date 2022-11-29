'Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda YÖK ile mutabıkız'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile yürütülen "Hukuk Klinikleri Uygulamalarının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış"ı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

- Bozdağ: "Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda iradeye sahibiz, YÖK'le de mutabıkız"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ilkinin 2024'te yapılacağını bildirdi.

Bozdağ, Adalet Bakanlığı işbirliğinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitimin verildiği "Hukuk Klinikleri"nin Batı Adliyesi'ndeki yeni eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, hukuk klinikleriyle öğrencilerin uygulamaları izlediğini, vatandaşlara hukuki yardımda bulunduğunu söyledi.

Bakanlık olarak, hukuk sisteminin sağlıklı işlemesi için hakimlerin, savcıların, avukatların, yardımcı personelin iyi yetişmesi amacıyla önemli kararları uygulamaya koyduklarını aktaran Bozdağ, hakim ve savcı adaylığının kaldırılarak yerine 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığının getirildiğini anımsattı.

Bakan Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılarının eğitici hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisiyle yetiştirileceğini vurguladı.

Hakim ve savcı yardımcılarının görevlerinin kanunla belirlendiğini anlatan Bozdağ, süreçte zaman zaman hakim ve savcı yardımcılarının, Adalet Akademisi'nde eğitime alınacağını aktardı.

Bozdağ, "Hakim ve savcı yetiştirme müessesemiz, yeni bir anlayışla mesleğe başlayacak arkadaşlarımızı büyük bir donanımla yetiştirecektir. Bu önemli bir reformdur. Liyakat tartışmaları üzerinden hakim ve savcılarımızın yıpratılmasına da engel olacak tarihi bir adımdır." diye konuştu.

- "Amacımız, hakimlerimizin, savcılarımızın, ayıplarını, kusurlarını aramak değil"

Birinci sınıf hakim ve savcı olmak için "en az üç defa meslek içi eğitime katılma" şartının getirildiğini belirten Bozdağ, bunun da önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Bekir Bozdağ, Adalet Akademisi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu işbirliğinde meslek içi eğitimi ele almaya devam edeceklerini, ihtiyaç olan konularda da özel eğitimler verileceğini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek, yasalaşan son yargı paketiyle iki yılda bir adliyelerin, hakim ve savcıların yerinden denetiminin zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Bozdağ, şunları paylaştı:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu, her yıl ocak ayının ilk iki haftası içerisinde o yıl denetlenecek savcılıkları ve mahkemeleri ilan edecek ve o süre içerisinde onların tamamı denetlenecek. Sadece burada ne zaman denetleneceği yazmayacak ama o yıl kimlerin denetleneceği belli olacak, çerçeve içerisinde de denetimler yapılacak. Amacımız, hakimlerimizin, savcılarımızın, ayıplarını, kusurlarını aramak değil, onların yanlışlarını bulmak değil, buradaki temel amaç yol göstermek, rehberlik etmek. Bunun üzerinde durarak rehberlik edici, yol gösterici bir denetim anlayışıyla aşağıdan yukarıya doğru usul ve esasa dair yasalarımızın dosdoğru uygulandığını bu denetimlerle de ayrıca bir gözden geçirmek. Hiç şüpheniz olmasın, bu denetimler sonucunda pek çok konuda olumlu gelişmeler yaşanacaktır."

Adalet Bakanı Bozdağ, meslek içi eğitimi zorunlu hale getiren düzenleme ile teftişteki yeni uygulamanın Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

- "Sınav bir vize niteliği taşıyacaktır"

Hukuk mesleklerine giriş sınavına yönelik yasal düzenlemenin yapıldığını anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu sınavın ilk uygulamasını 2024'te yapacağız. Hem avukatlığa hem de hakim-savcılık mesleğine girmek için, noter olabilmek için her hukuk fakültesi mezunu hukuk meslekleri sınavına girecek. Burada da bir standardı yakalamayı hedefliyoruz. Burada bir yarış yok. Sadece seviye tespiti var. Bir seviyenin üzerinde olan arkadaşlarımızın daha ileri meslekleri yapma konusunda bu sınav bir vize niteliği taşıyacaktır. Bu da 2024'te uygulamaya koyacağımız yeni bir sistemdir."

Hukuk eğitimi konusunda da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile çalışmalar yaptıklarını bildiren Bozdağ, eğitim konusunun ele alındığını dile getirdi.

Bakan Bozdağ, "Ülkemizde yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda bir iradeye sahibiz. YÖK ile de bu konuda mutabıkız." ifadesini kullandı.

YÖK ile hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarının kademeli düşürülmesi konusunda mutabakata vardıklarını anlatan Bozdağ, ilerleyen günlerde YÖK Başkanı Erol Özvar ile görüşeceğini bildirdi.

Programa, Adalet Bakan yardımcıları, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ile öğrenciler katıldı.