Diyarbakır'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir tırın kavşakta taksi ve hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Karamus Mahallesi mevkisindeki kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 BD 454 plakalı tır ile 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç ve 21 TT 762 plakalı taksinin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

