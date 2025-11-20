Kurtulmuş: Türkiye'nin her yerinde sadece kardeşlik türküleri söylenecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu'da Türk-İslam kültüründe önemli bir yeri olan Şeyh Hamid-i Veli adıyla da bilinen Somuncu Baba'nın, vefatının 613'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' törenlerine katılmak için Aksaray'a geldi. Numan Kurtulmuş, ilk olarak Aksaray Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Dünyada savaşları ortadan kaldırmak için kurulmuş olan, barışı ve yeryüzünde adaleti sağlamak için kurumsal varlığı ortada bulunan Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, hemen hemen bugün dünyadaki küresel kurumların tamamı, fonksiyonsuz haldedir. Bu kurumların tamamına yakınının sadece kağıt üzerinde bir güçten ibaret olduğu, sadece birtakım binalardan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Dünya bu çerçevede çözümleri bulması gereken kurumların dahi artık sorun kaynağı haline geldiği bir noktadan geçiyor" dedi.

'ÇATIŞMALARIN TARAFI HALİNE GELMEYE ÇALIŞIYOR'

Kurtulmuş, "En başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, bugünkü yapısıyla dünyada savaşları durdurmak, barışı sağlamak şöyle dursun, kendisi bizatihi çatışmaların tarafı haline gelmeye çalışıyor. Niçin? Çünkü artık veto diplomasisi diyebileceğimiz uluslararası alanda yeni bir alan açılmıştır. Birleşmiş Milletler'de dünya üzerinde söz sahibi olduğu iddiasıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası dengeleri sürdürmek isteyen 5 ülke, sahip olduğu veto gücüyle birlikte dünyadaki herhangi bir sorunun, çözümsüz hale gelmesini sağlayabilmektedir. Örnek mi istersiniz? Ukrayna krizi. Örnek mi isterseniz? İki seneyi aşkın süredir devam eden Gazze'deki insanlık suçları soykırım, maalesef bu veto diplomasisi yoluyla dünyada, veto gücünü kullanarak istediği etki alanını oluşturabilen ülkelerden birisi hangi konuyu veto ediyorsa, o ne kadar büyük insanlık suçu olursa olsun, ne kadar büyük ortak sorun olursa olsun ne yazık ki çözülemiyor. Çözümsüz halde bırakılıyor" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, "Türkiye engin bir demokrasi tecrübesiyle bölgesindeki bütün ülkelerden ayrılmaktadır, ayrışmaktadır. Türkiye her ne kadar zaman zaman demokrasilerde inişler, çıkışlar yaşasa da her zaman bu darbe ve demokrasi karşıtı güçleri kenara koymayı bilmiş, millet olarak yoluna devam etmiştir. Bu çerçevede demokrasi bizim aşımız, geleceğimiz, özgürlüğümüz ve hep beraber milletçe temel alan olarak nefesimizdir. Bu anlamda demokrasimizi, kurumsal olarak çok daha güçlü noktalara taşımak, milli dayanışmamızı arttırmak, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek mecburiyetindeyiz. Yunus Emre'nin hepimizin bildiği sözünü bir kere daha hatırlatıyorum; 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.' Yunus'un büyüklüğü de burada. Bu kadar saatlerce konuşmayla konuşulacak lafı bir cümleyle söylüyor. Asırların tecrübesini özetleyen bir cümledir. Şimdi Türkiye bu süreçte ikinci asrımızın hemen başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yürüttüğümüz çalışmalar, bunun bir parçası. İnşallah yüz yılını, elli yılını esir almış terörden kurtularak, terörsüz bir Türkiye'yi inşa edecek ve Türkiye'nin her yerinde sadece kardeşlik türküleri söylenecektir. Demokratik olgunluğumuz, birliği, beraberliği, huzuru ve barışı sağlamaya yeterli artar bile" dedi.

'AYNI MEDENİYETİN TORUNLARIZ'

Kurtulmuş, "Yeter ki iyi niyetle, yeter ki yurt dışındaki bazı emperyalist odakların başımıza bela ettiği vekalet unsuru olarak kullandığı bu terör örgütlerinin tamamını bir kenara bırakarak, bu ülkede yaşayan insanların hepsinin bir ve beraber olduğu, etnik olarak farklılıklarımız olsa bile hiçbirimizin nezdinde etnik farklılıkların önemi olmadığı, mezhebi, meşrebi farklılıklarının önemi olmadığını bilerek yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bu aziz milletin kitabında insanları etnik kökenine göre ayrıştırmak yazmaz. Bu asil milletin kitabında insanları, mezheplerine, meşreplerine göre de kategori şekilde ayırmak, yazmak. Biriz, beraberiz, aynı kültürün, aynı medeniyetin çocuklarıyız. Hele hele Horasan Erenlerinin şekillendirdiği, insanların her birisi bir mektep gibi öğreterek asırlar içerisinde bugüne kadar getirdiği Anadolu kültürünün mayası birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bunun önüne çıkacak, bunu ortadan kaldırmaya çalışacak her türlü eylemin ve teşebbüsün sadece fesat anlamı taşıdığının altını çizmek isterim. Bir olacağız, beraber olacağız, Yunus'un dediği gibi bölüşeceğiz ve inşallah yolumuzu aydınlatacağız" diye konuştu.