2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerine başlandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 11:30, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 11:31
TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
TBMM Genel Kurulu, bütçenin 1. tur görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Yargıtay, Danıştay, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bütçeleri ele alınacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız