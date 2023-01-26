Yargıtay'dan 'kişilik hakları' kararı! İsim vermeden ettiği hakaret ceza getirdi

Yargıtay'ın gündemine taşınan dava konusu olay, Ankara'da yaşandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden isim verilmeden, mesleği tarif edilerek kendisine hakaret edildiğini savunan davacı, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine tazminat istemli dava açtı. Davacı kendi camiasında bilinen, tanınan, takip edilen bir isim olduğunu, söz konusu tweetlerde bahsedilen kişinin kendisi olduğunun açıkça anlaşıldığını, kişilik haklarının zedelendiğini, eleştiri sınırlarının aşıldığını savundu. Davalı ise söz konusu kişinin kimliğini bilmeden paylaşımda bulunduğunu, daha sonra ise tweetini sildiğini belirterek tazminat talebinin reddini istedi.

Yerel mahkeme, hakaret içerikli ifadelerin davacıya yönelik kullanıldığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Yerel mahkeme kararında davalının yaptığı paylaşımda davacının isminin ve sıfatının belirtilmediği, ortalama bir kişinin anlamayacağı ifadelerle paylaşımda bulunulduğu belirtildi.

Karara itiraz edilince dosya ...