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Kadıköy'de toplu kedi ölümleri

Kadıköy'de mahalle sakinleri tarafından sokakta beslenen yaklaşık 34 kedi ölü bulundu. Kimi mahalle sakinlerinin ise evinde beslediği kediler kayboldu. Polis yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken İlçe Tarım Müdürlüğü ise ölen kedilerden aldığı numuneleri laboratuvara gönderdi. Mahalle sakinleri ise kedilerin zehirlendiğini iddia etti

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mart 2023 11:13, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 11:16
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Kadıköy'de toplu kedi ölümleri

Önceki akşam saatlerinde bir mahalle sakini, sokakta beslediği kedinin hastalandığını fark etti.

Bir süre sonra vatandaşlar, sokakta ve bina bahçelerinde kedi ölüleri olduğunu gördü. Mahalle sakinleri tarafından 34 sokak kedisinin öldüğü belirlendi. Kimi mahalle sakininin ise evinde beslediği kedilerin kayıp olduğu ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, Kadıköy Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise ölen kedilerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Yaralı olarak kurtulan bir kedi ise mahalledeki bir veterinerde tedavi altına alındı.

"KENDİ KEDİMİ ARARKEN KOMŞU BAHÇELERDE ÖLÜ KEDİLER GÖRDÜM"

Sokaktaki kedileri besleyen ve evindeki 4 yaşındaki kedisi kaybolan mahalle sakini Çağla Göksu, dünden beri parçalı şekilde sokağın içindeki kedilerin zehirlenerek öldüğünü belirtti.

Kendi kedisini bulamadığını ifade eden Göksu, "Kendi kedimi ararken komşu bahçelerde ölü kediler gördüm. Yani şu an toplam bizim hesapladığımız kayıplar haricinde bulunan 32 tane ölmüş kedi var. Yani bunlardan 4 tanesi zaten benim olduğu gibi ev kedisi. Balkondan çıkıp burada dolaşan kediler. Bir şeyler serpmiş olmaları lazım. Ya da patisini bir yere değmiş olması lazım." dedi.

"BÜYÜK BİR KATLİAM"

Polise ifade verdiğini ve zabıt tutulduğunu söyleyen Göksu, "Hıfzıssıhha'ya gönderilmek üzere vefat eden hayvanlardan bir tanesi alındı. Hatta bahçelerden birinde o bulunan hayvanın yanında sosis bulunmuş. Onda acaba zehirli bir şey var mı diye. Ama İstanbul'da bu yapılmıyormuş ve mecburen Ankara'ya gidecek." dedi.

Göksu şöyle devam etti:

"Sonucun gelmesi tabii ki uzayacak. Nasıl bir zehirlenme yaşandığını bulmaları gerekiyor. Hali hazırda burada zehirli mama var mı, nedir, onları da bilmiyoruz. Çünkü hayvanlar periyotlarla öldüler. Yani büyük bir katliam. Birkaç saat aralıklarla hayvanlar öldü."

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