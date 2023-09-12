Üretim arttı istihdam güçlendi

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye indi.

Türkiye ekonomisinde yatırım, üretim ve ihracata bağlı büyüme stratejisi, istihdama da pozitif katkı sunuyor. Ekonominin lokomotifi sanayide çarklar temmuz ayında da hızla dönmeye devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,4 arttı. Böylece sanayi üretiminde Haziran 2022'den beri en yüksek hızda büyüme yaşandı. Bu durumun iş gücü piyasası üzerinde de olumlu etkisi görüldü. Yine TÜİK verilerine göre; temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 0,5 puanlık artışla yüzde 48,4 seviyesine çıktı.

İŞSİZLİK ORANI %9,4'E GERİLEDİ

Türkiye'de tek haneli işsizlik serisi mayıs ve hazirandan sonra temmuzda da sürdü. İşsizlik oranı 0,2 puan düşüşle yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken, kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye indi.

İŞ GÜCÜNE KATILIM 35 MİLYONA DAYANDI

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücünde de artış yaşanıyor. İş gücü, temmuzda aylık bazda 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan artarak yüzde 53,4 seviyesine yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu.

Genç işsizlik 0,3 puan düştü

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 18 seviyesine düştü. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise temmuzda bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 22,7 oldu.