Yurt dışından öğrenci kabul sınavı başvuruları başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra ikinci defa uygulanacak olan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvuruları başladı. 15 Eylül'de başlayan başvurular, 28 Eylül'de sona erecek. Sınavda adaylara, sayısal yetenek testinden 40, temel matematik testinden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirilecek.

Sınavın geçerlilik süresi 2 yıl

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS'ün, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 26 ülkede (KKTC, Afganistan, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Cezayir, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fransa, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Mali, Mısır, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Somali, Somaliland, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus) toplam 53 sınav merkezinde uygulanacak. TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak.