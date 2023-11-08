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Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni bir usul uygulanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2023 13:16, Son Güncelleme : 08 Kasım 2023 13:16
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Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak

Tunç, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kanunun 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yargısal süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içerdiğini hatırlatan Tunç, buna göre 6 Şubat depremleriyle ilgili hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni bir usul uygulanacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Tunç, yeni usule ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dava dilekçelerinin 15 gün olan ilk inceleme süresi 10 güne indirilecektir. İdarelerce 30 gün içinde verilmesi gereken savunma dilekçesi 15 gün içinde verilecek, savunma dilekçesinin verilmesi veya bu sürenin geçmesi ile dosya tekemmül etmiş sayılacak ve karar aşamasına geçilebilecektir. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin verilen kararlara itiraz edilemeyecektir. Keşif ve bilirkişi incelemesi, dosyanın tekemmülünden sonra yapılabileceği gibi ilk incelemeyi müteakiben de yapılabilecek, keşif ve bilirkişi süreçleri hızlandırılacaktır. Duruşma yapılması, tarafların istemi ve mahkemenin kararına bağlı olacak. Bu davalar tekemmülünden ve diğer işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. Bu davaların istinaf aşamasında da benzer şekilde etkin ve hızlı bir şekilde karar verilebilmesi sağlanacaktır."

Tunç, deprem bölgesinde hayatın bir an önce normale döndürülmesi ve olağan hayat şartlarının sağlanmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, özellikle ağır hasarlı binaların her an yıkılması ihtimalinin bölgedeki insanların can ve mal emniyeti bakımından büyük tehlike oluşturduğunu aktardı.

Hasarlı olduğu tespit edilen yapıların akıbetlerinin bir an önce belirlenmesinin önem arz ettiğine vurgu yapan Tunç, deprem bölgesinde, 131 yeni mahkeme, 4 istinaf mahkemesi kurularak Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 yılı yaz kararnamesiyle bölgedeki bu mahkemelere yeni hakim ve savcılar atandığını ve faaliyete geçildiğini anımsattı.

Bakan Tunç, "İhtiyaç halinde yeni mahkemeler kurulmaya devam edilecektir." ifadesini kullandı.

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