CHP lideri Özgür Özel: Filistin'e gideceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail Filistin'e karşı soykırıma girişti. Öldürülen çocukların sayısı 4 bin 600'e ulaştı. Elektrikleri kesilen bir hastanede küvezdeki çocuklar hayatını kaybetti. Dünyanın güçlüleri sessizliğe büründü, aynı 1995'te (Srebrenitsa katliamı) olduğu gibi. Bugün yapılması gereken Filistin'e sahip çıkmak. İlk fırsatta insani yardımların ulaşmasını sağlamak, soruna dikkat çekmek için Filistin'e gideceğiz, bunun için girişimlerde bulunuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde DİSK, İstanbul'dan Ankara'ya gelirde adalet yürüyüşü başlattı. Bu partinin geçmişinde sendikalara güç veren bir CHP, 70'lerde yapılan seçimleri kazanmıştı. DİSK'in yürüyüşüne güzergahtaki tüm örgütlerimiz destek verdiler. Asgari ücret vergiden muaf ama vergi dilimleri hesaplanırken asgari ücret hesaba katılıyor."