Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar

Ankara Günlüğü'nde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışı kaleme alan Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, ilginç bilgiler paylaştı.

Gökçe, Ramazan öncesinde zincir marketlerin temel gıda ürünlerine yüzde 20-25 arasında zam yaptığına dikkat çekerek, önden yüklemeli zamlar nedeniyle et fiyatalarının da yukarı hareket ettiğini aktardı. Gıda enflasyonunda hissedilir bir değişim yaşandığını ifade eden Gökçe, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç'un fiyat artışlarının nedenlerini ve alınması gereken önlemlerine yönelik açıklamalarını da yazısına taşıdı.

Önden yüklemeli zamlar...

İşte Gökçe'nin et fiyatlarındaki artışın nedenlerini kaleme aldığı o yazı:

"Her yıl Ramazan ayında yaşanan çarşı pazar hareketliliği bu yıl da yaşanıyor. Üstelik ilk orucun tutulacağı gün yaklaştıkça hareketliliğin dozu da giderek artıyor. Bazı marketler şimdiden Ramazan ayında gıda fiyatlarını sabitlediklerini duyururdular. Ancak şunu belirtelim ki fiyatları sabitleyeceğini duyuran bazı zincir marketlerin Ramazan'da tüketimi artan temel gıda maddelerinin bir bölümüne zaten yüzde 20-25 oranında zam yaptıkları dikkatlerden kaçmadı. Yani toplumun kanıksadığı/algıladığı bir şeklide bazı ürünlerde fiyatlar önden yüklemeli olarak artırıldıktan sonra sabit tutulma taahhüdü verildi. Bunun geçmiş yıllarda örneklerini çok gördük. Ramazan ayı gibi dönemlerde yapılan benzer uygulamalarda, gıda enflasyonunda hissedilir bir değişim gözlemlenmedi.

Ette fiyat düşüş beklentisi arttı

Gelelim İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere'nin açıklamalarına. Güzeldere, mağazalarında kasap reyonu bulunan üyelerinin Ramazan ayı boyunca kıymayı 314 liradan, kuşbaşını ise 344 liradan satacağını söyledi. Piyasa fiyatı 500 lira civarında olan bu iki ürün grubundaki radikal indirim kararına Ankara'daki bazı yerel marketlerin de katılacağı ifade edildi.

Öncelikle şunu soralım; nüfusun önemli bölümü (85 milyonun yüzde 25'ine karşılık gelen 21 milyon 458 bini) bu iki ilimizde ikamet ediyor olmakla birlikte, Türkiye'nin geri kalan 65 milyonu daha yüksek fiyattan et tüketmek zorunda mı kalacak? Üstelik dernek üyesi olan yerel market zincirlerinin o ilin pazarındaki ağırlıkları göz önünde bulundurulduğunda, Ankara ve İstanbul'da da genel bir fiyat indirimine etkisinin ne olacağı merak ediliyor.

Et stoku fazla ancak besici zam için elinde tutuyor

Soruyu, bu konuda en yetkili isimlerden birisi olan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç'a sorduk. ESK'nın bu işletmelere aynı fiyattan ürün vereceğinin protokole bağlandığına dikkat çeken Tunç, an itibarıyla ülkede fazla et stoku bulunmasına rağmen fiyatların arttığını kaydediyor. Haftalık 10 liralık zamma alışan besicilerin ellerinde ürünü tuttuğunu kaydeden Tunç, 10 liralık zammın canlı hayvandan elde edilen geliri 4-5 bin lira artırdığını vurguluyor. Hemen her konuşmasında et sorununun çözülmesi için küçük aile işletmelerinin yaşaması gerektiğini yineleyen Tunç, bu noktada küçük aile işletmelerine de uyarıda bulunarak, büyüklerin peşine takılıp onların oyununa gelmemeleri gerektiğinin altını çiziyor.

TÜİK madde fiyatlarını tekrar sayfaya koydu

TÜİK, önceki gün enflasyonu açıkladığı bültende TÜFE seçilmiş maddelere ait ortalama fiyatlara ilişkin tabloyu koymamıştı. Biz de konuyu Ankara Günlüğü'nde "TÜİK sadeleştirmede Merkez Bankası'ndan hızlı davrandı" başlığıyla duyurmuştuk. Ancak TÜİK dün söz konusu tabloyu bültene dahil etti. Örneğin fiyatı en çok merak edilen ürünlerden doğalgazın fiyatı sadece 1 kuruş artarak 5 lira 34 kuruştan, 5 lira 35 kuruşa yükseldiğini gördük."