Tatar, Berlin'de Türk-Alman iş insanlarını Kıbrıs'a yatırıma çağırdı

TDU tarafından düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TC Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, KKTC Berlin temsilcisi Beniz Uluer Kaymak, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Türk ve Alman iş insanları katıldı.

Toplantının açılışında ilk konuşmayı yapan TDU Başkanı Remzi Kaplan, Berlin'deki iş insanları olarak Kıbrıs'a yatırım yapmaya hazır olduklarını kaydederek 3.5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da iş insanlarının yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de yaptığı konuşmada, konsey hakkında bilgi verdi ve KKTC'yi tanıtmak ve uluslararası arenada tanınmasını sağlamak için medya diplomasisi yoluyla ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını kaydetti. Bu paralelde Tatar'ın çabalarını takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini belirten Dim, bu çabaların bir uzantısı olan Berlin programında KKTC heyetine gerek TDU ve gerekse Ocak Ailesinin gösterdiği konukseverliğe teşekkür etti.

Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Genel Sekreteri Hüseyin Baraner de Almanya'ya ilk geldikleri dönemde Türklerin genelde hep fabrikalarda işçi olarak çalıştıklarını anımsatarak, "Şimdilerde burada yaşayan Türklerin önemli yerlere gelerek fabrikalar kurduklarını ve işveren olduklarını görüyor ve bundan gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de geçen sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. KKTC'nin ise 40. Yılını kutladıklarını anımsattı.

Türkler için Kıbrıs davasının büyük önem taşıdığına işaret eden Büyükelçi Şen, Kıbrıs meselesinin çözümünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm modelini desteklediklerini söyledi.

Büyükelçi Şen, KKTC'nin tanınmasının ve hak ettiği yere gelmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade ederek KKTC'nin güçlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da her yıl düzenlenen Berlin fuarında ülkeyi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını dile getirerek, haksız ambargolar altında ülke turizmini gelişmesi için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını belirtti.

Anavatan Türkiye'nin her alanda olduğu gibi turizm alanında da Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Bakan Ataoğlu, Almanya'daki iş insanlarına KKTC'ye gelmelerini ve turizmin gelişmesine katkı koymaları yönünde çağrıda bulundu.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC'nin her zaman Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydederek Almanya'daki Türk iş insanların artık Alman ekonomisine yön verecek hale geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Almanya'dan ülkeye yılda 5 milyona yakın turist geldiğini ifade ederek ülke turizminin daha da gelişmesi için Almanya'daki Türk iş insanlarına katkı yapmaları çağrısında bulundu.

KKTC'nin oldukça zengin bir tarihe ve eserlere sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar "yapılan engellemelere rağmen biz aldık yolu gidiyoruz yanımızda Türkiye var" dedi

Cumhurbaşkanı Tatar, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Şubat ayında Güney Rum kesimine yaptığı ziyarete atıfta bulunarak "bizi tanımayabilirler bu onların ayıbı, Annan planına hayır demelerine rağmen haksız ambargolara bizler mağdur kalmaya devam ediyoruz" dedi.

Alman Cumhurbaşkanı'nın kendilerini de ziyaret etmesi gerektiğini Ada'da sadece Rumların yaşamadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrsı gerçeklerinin iyi bilinmesi gerektiğini ve Ada'da iki eşit devletin olduğunu herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

İki devletli çözüm vizyonlarından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz'de Mavi Vatan'da Türkiye'nin güvenliği bakımından da önemli olduğunu belirtti.

Güney Rum kesiminin Yunanistan'ın bir parçası gibi hareket ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adasının Osmanlı imparatorluğunun bir parçası olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın gelecekte tanınması temennisinde bulunarak bunun gerçekleşmesi için Anavatan Türkiye ile birlikte tam bir uyum içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin Annan planına "evet" dediği halde Güney Rum kesiminin tek taraflı olarak Avrupa Birliğine alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına haksız ambargoların yapılmaya devam ettiğini bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının sıfır asker sıfır garantörlük istediğine işaret ederek Türk askerinin Ada'daki varlığının ve Türkiye'nin garantörlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu ve bundan asla taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

?Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC olarak Almanya ile daha yakın ilişkiler kurmak istediklerini sözlerine ekledi.