Aday Memur Açısından Askerlik Süresi Yıllık İzin Süresinden Sayılır mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "yıllık izin" başlıklı 102'nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine göre; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür.

657 sayılı Kanunun "muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi" başlıklı 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

657 sayılı Kanunun "muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları" başlıklı 84'üncü maddesine göre; muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

154 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir.

62 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen süreler de aynı biçimde (hizmet süresinde) dikkate alınır.

Konu hakkında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2024 tarihli E-53773008-622.02-8864937 sayılı görüş yazısı aynı minvaldedir.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı görüşünde de (27.09.2010-19283); yıllık izin süresinin tespitinde askerlik süresinin de dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmiştir. Başka bir görüşünde de (20.10.2011-20093); muvazzaf askerlik görevini tamamladıktan sonra memuriyete atananların askerlik süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilecek ve askerlik süresi de dahil edilmek suretiyle en az bir yıllık hizmet süresi bulunan aday memurlar yıllık izin hakkına sahip olacaktır.

Dönemin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 14.03.2014 tarih ve 115548-36 sayılı Yazısında da; memuriyete atanmadan önce muvazzaf askerlikte geçen sürelerin doğrudan hizmet süresi olarak sayılmasını müteakip bir yıllık hizmet süresi tamamlanmış ise aday memur olsa bile kişinin yıllık izin hakkının bulunduğu belirtilmiştir.

Danıştay 5. Dairesinin 22.01.1998 tarih ve E: 1997/258, K: 1998/125 sayılı Kararı'nda, ". aynı kanunun "Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna Girenlerin Kademe İntibakları" başlıklı 84. maddesinde de, "Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir." hükmüne yer verilmiş ve böylece gerek memuriyeti sırasında askere gidenlerin, gerekse hiç memuriyet yapmaksızın askere gittikten sonra askerlik sonrası memuriyete girenlerin askerlikte geçen sürelerinin memuriyet derece ve kademelerinde değerlendirilmesi öngörülerek askerlik hizmeti bu bakımdan memuriyet hizmeti gibi kabul edilmiş bulunmaktadır." hükümlerine yer verilmiş

ve muvazzaf askerlik hizmetinin memuriyet hizmeti gibi kabul edildiği belirtilmiştir.

Keza, Danıştay İdare Daireleri Genel Kurulunun 22.09.1995 tarih ve E: 1993/478, K: 1995/674 sayılı Kararı'nda da ". 657 sayılı Yasanın 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 12/d bendinde, muvazzaf askerlikte geçen sürenin memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin yeniden yapılan intibakında değerlendirileceği yolunda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, aynı yasanın 84 üncü maddesinde, muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra devlet

memurluğuna atananların, muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin derece ve kademe yükselmesinde değerlendirileceğinin öngörüldüğü, bu durumda, davacının yeniden yapılan intibakında her iki madde hükmünün birlikte değerlendirilerek, muvazzaf askerlikte geçirdiği sürenin de göz önüne alınması gerektiği halde, aksi yönde tesis edilen işlemde yasaya uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare, bu karara karşı temyiz isteminde bulunmakta ve kararın bozulmasını istemektedir. Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve dilekçede ileri sürülen

temyiz sebeplerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine." denilmiş ve muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra devlet memurluğuna atananların askerlikte geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece/kademe yükselmesinde değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; 657 sayılı Kanunun 83 ve 84'üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği dikkate alındığında aday memur olarak görev yapmakta olan personelin memuriyete girmeden önce muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet sürelerinin aday memur olarak 1 yıllık süresinin dolması halinde yıllık izin süresinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Askerlik hizmetinin yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesinde askerlik hizmet süresinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılması zorunlu değildir. Borçlanılmayan süreler zaten kazanılmış hak aylığında dikkate alınmaktadır.

