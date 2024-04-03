Osman Kaya: Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi

TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yıllık bazda ise 68,50'ye yükseldi. Konu hakkında sosyal medya paylaşımında bulunan Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya memur maaşlarının erimeye devam ettiğini ve Yılbaşında memura verilen %15'lik maaş zammının enflasyonun altında kalarak memuru bir kez daha yoksulluğa, geçim sıkıntısına sürüklediğini söyledi.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya sosyal medya paylaşımının tamamı şu şekilde: