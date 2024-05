Erdoğan: Biz, komşusu açken kendisi tok yatanlardan olamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Diyanet Vakfı'mı 49 yıldır dünyada iyilik tohumları ekmeye, kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor. Vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor, özverili çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum.

Türkiye Diyanet Vakfı, görkemli bir çınar gibi tüm dünyaya dal budak salıyor. Dünyanın 149 ülkesindeki yardım faaliyetleriyle vakfımızla gurur duyuyoruz. Rabbim sizde, tüm vakıf insanlarından razı olsun.

76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz. Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşine sırtını dönenlerden, 'bana ne' diyenlerden, 'her koyun kendi bacağından asılır' diyenlerden olamayız. Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var. İnsanlara karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Hemen yanıbaşımızdaki insani dramlara kayıtsız kalamayız. Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek bulamadıkları için yoksulluk çeken Somali'li, Sudan'lı, Yemen'li çocuklara, evlerine dönme hayali kuran Filistinli kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız vardır.

Diyanet Vakfı'mız yardımlaşma sancağını dünyanın dört bir yanında yüceltiyor. İmalı ellerin, vicdan sahiplerinin yaptığı iyilikler, uluslararası iyilik ödülüyle takdir ediliyor.

Etrafımızı kuşatan onca acıya, zulme rağmen dünya hala ayaktaysa sebebi güzel insanların varlığıdır. Depremde başkaları için gerektiğinde canını tehlikeye atan, hakkı ve adaleti savunmak için risk alan, kuşlara bile el uzatan yüce gönüllü insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin. Sizlere minnettarız. Güzelliği yaymak için yaptığınız çalışmaların daim olmasını dilerim.

Aliya İzzetbegoviç, tecrübeli bir siyasetçiydi. Gerektiğinde milleti için takım elbiseyi çıkarıp askeri kamuflaj giyen, yiğit ve vatanperver bir liderdi. Rahmetli Aliya'nın sözleri bizlere örnek olmuştur. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. 35 bin masum şehit edildi. 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze neredeyse enkaza döndü. Gazze'yi son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Hastaneleri bombalayacak, gıda sırası bekleyen masumların üstüne bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda, onlara destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalacak. Gazzeli masumların kanı işgalcilerin alnına yapışmıştır.

Hamas önceki hafta ateşkes teklifi kabul ettiğini açıkladı. İsrail, uzlaşmaz tavrını sürdürü. Refah'a saldırarak gerçek yüzünü gösterdi. Batı'lı güçler Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de işgal bitmez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la yaşanan gerilim bunun sadece bir işaretiydi. İsrail'in bölge ülkelerine saldırıları artıyor. İsrail yönetiminin daha fazla insan ölmeden bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdulması ilk adımdır. Soykırımcıların adalete hesap vermesi gerekiyor. İsrail, Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin topraklarını alenen gasp ediyor. Hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor. Ama sistem tarafından korunmaya devam ediyor. Son 7,5 ayda 150 gazeteciyi öldüren ülke, bölgedeki birçok ülkede basın özgürlüğünde üst sıralarda yer alıyor.

Güney Afrikalı dostlarımızın israil aleyhine açtığı soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair tüm belgeleri iletiyoruz. Türkiye, Filistin direnişçilerinin yanındadır. Gazze'ye gönderidiğimiz yardımların toplamı 54 bin tonu geçti. İsrail'e olan ihracat ithalat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini bitirdik.

Filistinli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen dik duruşlarıyla insanlığın yüz akı oldular. 229 gündür uygulanan soykırıma rağmen İsrail, Filistin halkının mücadele azminin yok edemedi. Filistin halkı öldürüldü, açlıkla, susuzlukla sınandı; işkencenin her türlüsünü yaşadılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ediyorlar. Buradan Gazze'nin ve Ramallah'ın yiğit evlatlarını ülkem adına selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanında sokakları dolduran tüm vicdan sahibi insanlara teşekkür ediyorum. Siyonist lobinin tehditlerine rağmen Gazze için destek gösterisinde bulunan öğrencileri ve hocaları ayrıca tebrik ediyorum. İsrail bu vahşi savaşı aslında kaybetmiştir. Gazze'li kardeşlerimiz adlarını bir kez daha tarihe yazdırmışlardır. Filistin zafere ulaşacaktır. 1967 sınırlarıyla bağımsız ve egemen Filistin mutlaka kurulmalı.

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacakları açıklamalarından büyük memnuniyet duydum. Bu vicdanlı kararlarından dolayı liderlerini tebrik ediyoruz. Henüz Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere de aynı adımı atmalarına çağırıyoruz.

Türkiye olarak neredeyse bir sorun ve dram varsa tüm imkanlarımıyla ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gayretindeyiz. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.