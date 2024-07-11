Şiddet gördüğü evine geri dönen kadın koca katili oldu

MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
35.000 TL %0 Faizli Masrafsız Nakit!
35.000 TL %0 Faizli Masrafsız Nakit!
Sponsorlu İçerik
20 üniversitede yapay zeka alanında 71 yeni program açılacak
20 üniversitede yapay zeka alanında 71 yeni program açılacak
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu devam ediyor
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu devam ediyor
Bakan Şimşek: En zoru geride bıraktık, başaracağız
Bakan Şimşek: En zoru geride bıraktık, başaracağız
'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'
'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'
MSB: Bedelli askerlik tutarı ikinci altı ay için 217.871 TL oldu
MSB: Bedelli askerlik tutarı ikinci altı ay için 217.871 TL oldu
Türkiye'den 21 üniversite 'Avrupa'nın en iyi üniversiteleri' listesinde
Türkiye'den 21 üniversite 'Avrupa'nın en iyi üniversiteleri' listesinde
Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yok
Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yok
Elektrik faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
Elektrik faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
BYD Başkanından 'yatırım' açıklaması: Burası bizim evimiz olacak
BYD Başkanından 'yatırım' açıklaması: Burası bizim evimiz olacak
Yabancı 'kar'lı satışa geçti konutta fiyat artışı yavaşladı
Yabancı 'kar'lı satışa geçti konutta fiyat artışı yavaşladı
En düşük emekli maaşı için üç formül masada
En düşük emekli maaşı için üç formül masada
Bakan Tunç: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak
Bakan Tunç: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak
Zengine aktif vergisi siyasetin de gündeminde
Zengine aktif vergisi siyasetin de gündeminde
Köpek Uyutma Kurulu! Kanun teklifi imzaya açıldı
Köpek Uyutma Kurulu! Kanun teklifi imzaya açıldı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Genel Kurulda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Genel Kurulda
ÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan kararı
ÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan kararı
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu
Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu
TÜİK'ten manipülasyon açıklaması
TÜİK'ten manipülasyon açıklaması
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
Emekli maaşı için toplantı
Emekli maaşı için toplantı
Kayseri'de yaşanan olaylarda örgüt bağlantıları ortaya çıktı
Kayseri'de yaşanan olaylarda örgüt bağlantıları ortaya çıktı
Fenomen operasyonunda vergi müfettişi gözaltına alındı
Fenomen operasyonunda vergi müfettişi gözaltına alındı
2024'ün ilk 6 ayında 166 kadın öldürüldü
2024'ün ilk 6 ayında 166 kadın öldürüldü
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi Komisyonda
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi Komisyonda
AK Parti'de emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak
AK Parti'de emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak
Restoranlara yapılan 'indirim' çağrısı karşılık bulmadı
Restoranlara yapılan 'indirim' çağrısı karşılık bulmadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şiddet gördüğü evine geri dönen kadın koca katili oldu

Denizli'nin Güney ilçesinde, anne ile babası arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan üniversite öğrencisi, kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunu yaralayan kocasını, başına demir sopayla vurarak öldüren kadının, sürekli şiddet gördüğü için geçtiğimiz yıl terk ettiği evine geri döndüğü ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 14:55, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 14:55
Yazdır
Şiddet gördüğü evine geri dönen kadın koca katili oldu

Güney ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, 2'si kız 3 çocuk annesi Ayşe Kutludağ (42) ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı, alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen eşi Murat Kutludağ (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce, Eskişehir'de Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan çiftin en büyük çocuğu Zafer Kutludağ (22), araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi. Daha öncesinde de babasından şiddet gördüğü öne sürülen Zafer Kutludağ, bu sırada babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe Kutludağ ise aldığı demir sopayla eşinin başına vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan Murat Kutludağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga esnasında diğer odada olan ve gürültünün kesilmesi üzerine döndüğünde acı manzarayla karşılaşan ailenin küçük kızı E.S.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Murat Kutludağ'ı cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, tedavi yapılan Zafer Kutludağ ve annesi Ayşe Kutludağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şiddet gördüğü için evi terk etmiş

Aralarında yaşadıkları son kavganın ardından kocası Murat Kutludağ'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Kutludağ'ın kocasından sürekli şiddet gördüğü, bu yüzden geçtiğimiz yıl evi terk ettiği, ailelerin yuva dağılmasın diyerek araya girmesi sonucu 15 gün sonra yeniden evine geri döndüğü ortaya çıktı.

"Halam sürekli şiddete maruz kalıyordu"

Aile daha önceden de benzer kavgaların yaşandığına işaret eden Ayşe Kutludağ'ın yeğeni Mehmet Altuntaş; "Dün akşam saatlerinde eve alkollü gelen Murat Kutludağ, kuzenime saldırmış. Kuzenim bir kaç bıçak darbesi almış. Halam Ayşe Kutludağ, oğlunu korumak isterken kendisi de darbe almış. Kendisini savunmak için eline aldığı sopayla bir kez vurmuş. Daha sonra eşinin öldüğü haberini aldı. Bir hafta önce Murat Kutludağ evde kuzenime saldırıp, öldürme girişiminde bulunmuş. Kalbine yakın yerde yara izi de var. Bunları öğrendik. Bundan önceki süreçlerde de aile içi şiddet devam ediyordu. Babam ara sıra bu duruma müdahale etmek için evlerine gidiyordu. İstemeden böyle bir durum oluşmuş üzgünüz" dedi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Murat Kutludağ'ın cenazesinin ise bugün ikindi vakti, Aşağıçeşme Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber