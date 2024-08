SGK HİTAP'ta göreve başlama tarihine göre hizmet neden az görünür?

Soru : Sayın Yetkili, 23.08.1999 tarihinde devlet memuru olarak göreve başladım. 1999 Eylül ayında 30 gün prim gözüküyor uzun vade SGK dökümünde. 4 c ye tescil kaydım 23.08.1999. 23.08.1999-30.08.1999 arasında maaş aldım gözüküyor ama 7 gün prim gözükmüyor. 1560 gün 4 c primim var. 2005 e kadar. Bugüne kadar da toplam 7600 gün 4 a da primim var. Ne zaman emekli olurum?

Hitap ta "7438 S.K. kapsamında 25 hizmet yılını tamamladığında emekli olabilir. 65 Yaş Sınırına Tabi Olup 18.08.2043 Tarihine Kadar Çalışabilir." Kırmızı yazıyla yorum var. Hitap da göreve başlama tarihim 23.08.1999.

Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Saygılar.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?



A) 5434 e tabi olanlar;

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar, yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk hizmetinden sayılan görevlerde bulunanlar hakkında 5434 hükümleri uygulanır.

Memurların hizmet süreleri, yani 5434 sayılı Kanunla verilen emeklilik hizmet tamamlama hakkından yararlanmanın başlangıcı Sosyal Güvenlik Kurumuna tam kesenek vermeye başladığı tarih olur.

Tam kesenek verilebilmesi için görev maaşının tam olarak alınması gerekmektedir. Aybaşından önce göreve başlamada sadece kıst aylık ödemesi yapılır. Yani ayın 3 ünde göreve başlamış bir memur için o ayın 14 üne kadar olan sürede kıst aylık ödemesi yapılır, ancak bu süre hizmet olarak kabul edilmez. Emeklilik hizmeti için kabul edilme tarihi o ayın 15 inde tam görev aylığı ödenmesiyle başlar. Emekli olduğunda da aynı sistem geçerli olur, ayın 15 inde görev aylığını alıp o ayın 16 sında emekli olan bir memurun hizmet süresi takip eden ayın 14 üne kadar olan süreyi kapsar.

Ancak, memurun göreve başlangıç tarihi 15 Ekim 1987 tarihinden önce ise hizmet hesabı göreve başlama tarihini takip eden ayın 1 i, görevden ayrılma tarihi yine 15 Ekim 1987 tarihinden önce ise ayrılış tarihini takip eden ayın 1 ine kadar, sonra ise ayın 14 üne kadar olan süreyi kapsar.

15 Ekim 1987 tarihinden önce göreve girenlerin hizmet başlangıcı, göreve girdiği tarihi takip eden ayı biri olur, bu tarihten sonra görevlerinden ayrıldıklarında da ayrıldıkları takip eden ayın 14 üne kadar hizmet sayılır.

5434 kapsamındakiler için tam aylık aldıktan sonra görevlerinden herhangi bir nedenle de olsa ayrıldıklarında takip eden ayın 14 üne kadar olan süre hizmet olarak sayılır.

Bu işlemler, 5434 sayılı Kanun Madde 14, 30 ve 31 ile 657 sayılı Kanun Madde 164 ve 165 hükümleri gereği olmaktadır.



B) 5510 a tabi olanlar:

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hizmetler memurların göreve başladıkları tarihten itibaren başlayıp, hizmetlerin bitimleri de aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından olur.

Yani, 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa ayın 4 ünde başlamış memurun hizmet süresi 4 ünde başlar, emekli olduğu tarihte ayın 18 i olduğunda da o ayı takip eden bir sonraki ayın 14 üne kadar hizmet süresi olur.

5510 kapsamındakiler için göreve başladıkları günden hizmet başlar, sadece ölüm, emeklilik, yaş haddi, sıhhi izin sürelerinin bitimini takip eden ayın 14 üne kadar olan süre hizmet, istifa halinde istifa sonrası süre hizmet olarak sayılmamaktadır.

Bu işlemde, 5510 sayılı Kanun Madde 7 ve 9 hükmü gereği olmaktadır.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

5434 kapsamında olanların her tam hizmet ayının hesaplanması her ay 15 inde alınan görev maaşını takip eden bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süredir. Memur ister 15 inde görev maaşını aldıktan sonra emekli olsun ister bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre içerisinde olsun durum değişmez. Görev aylığı memurdan alınmaz ve bu ay tam hizmet olarak alınır.

Özetle, 5434 kapsamında olan memurların emeklilik süresinin başlangıcı tam aylığın alındığı tarihten, yani her ayın 15 inden başlar bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre kişilerin emeklilik hizmet ayı sayılır. Ayın 15'inden önce olan süreler hizmet sayılmaz. Ancak, bu süreye yukarıda belirttiğimiz gibi kıst aylık ödemesi yapılır, bu ödeme belirttiğimiz hükümler gereği hizmet sayılmayı gerektirmez.



Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyle olacaktır:



Verdiğiniz bilgilere göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen işçi olarak geçen sürenizin olduğudur. Bu da sizi 7438 sayılı Kanuna göre EYT kapsamına dahil ettiği ve emeklilik için yaş şartının aranmayacağı yönündedir.

Tescil kaydı ile hizmet hesabı farklı olmaktadır. Her ne kadar tescil kaydının 23.08.1999 tarihi ise de bu sizin memurluğa başlama tarihinizi belirtmeye yönelik olduğunu değerlendirmekteyiz. Ancak, emeklilikte geçerli hizmet toplamınızda sayılacak sürenizin ise yukarıda açıklamalarımızı yaptığımız doğrultuda hizmet hesabı başlangıcınız 15.09.1999 tarihi olacağını, dolayısıyla da belirttiğiniz 7 gün için SGK primlerinin yine yukarıda açıkladığımız madde hükümleri gereği ödenmesine imkan olmadığı, ancak bu süre için size 7 günlük bir ödeme yapılmış olduğunu değerlendirmekteyiz.

Dolayısıyla da bu 7 günlük ödeme tam aylık şeklinde bir ödeme olmadığından, sadece bu 7 günlük çalışmanın bir karşılığı olarak da düşünülebilir.



Verdiğiniz bilgilere göre de halen memur statüsünde görev yaptığınızı anlamaktayız. Bu durumda 15 Ağustos 2024 görev aylığınızı aldığınızda 25 tam hizmet yılınızı tamamlayacağınızı değerlendirmekteyiz. Bu durumda yaş şartı aranmadan isteğiniz dahilinde emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz kapsamında Kurumunuzdan da hizmet hesabınız yönüyle bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.