'Kurumda olmayan pozisyon yok yanlışlıkla CBK'ya yazıldı' savunması kabul görmedi

İlk derece: Eksik üye ile toplanma iptal nedenidir.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürünün başkanlığında Başrejisör, Sanat ve Teknik Müdürü Vekili, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürünün katılımı ile sınavın gerçekleştirildiği, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 131. maddesinde, Sanat ve Yönetim Kurulunun Edebi Kurul Başkanı, Başrejisör, Sanat Teknik Müdürü, Müzik İşleri Yöneticisi ve Genel Müdürün görevlendireceği bir sanatkardan oluşacağı, Genel Müdürün bu kurulun başkanı olacağı ve kararların salt çoğunlukla alınması gerektiği düzenlenmişken, söz konusu sınavda Kurul üyelerinden, Edebi Kurul Başkanı, Müzik İşleri Yöneticisi ve Genel Müdürün görevlendirdiği sanatkar üyenin bulunmadığı, dolayısıyla Kurulun salt çoğunlukla toplanmadığı; ayrıca Kurul üyesi olmayan kişinin sınavda görev aldığı görüldüğünden, usulüne uygun oluşmayan Kurul tarafından gerçekleştirilen sınav sonucunda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Kurum savunması: Müzik İşleri Yöneticisi unvanı zaten yok sehven yazıldı



Davalı idare tarafından; kurumda "müzik işleri yöneticisi" pozisyonunun bulunmadığı; söz konusu unvanın, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 131. maddesinde sehven yer almaktadır.

Kurum savunmasından: Kurul üyesi olmayanlar gözlemci olarak gelmiştir!



Sınav kurulunun "genel müdür", "başrejisör", "sanat teknik müdürü" ve "sanatçı" olarak salt çoğunlukla toplandığı; Kurul üyesi olmayan kişilerin sınavda görev aldığı Mahkemece belirtilmiş ise de, söz konusu kişilerin (Genel Müdür yardımcısı ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının) gözlemci olarak görevlendirildiği ve kurul üyesi olmadığı doğrudur.



T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/1897

Karar No: 2024/2296

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

20/10/2010 - 28/10/2010 tarihleri arasında stajyer sanatçı alımı kapsamında yapılan sınava katılan davacının, başarısız sayılmasına ilişkin işlemin yargı kararıyla iptal edildiğinden bahisle, söz konusu kararın uygulanması kapsamında 10/07/2020 tarihinde yeniden yapılan sınavda başarısız sayılmasına ilişkin 29/07/2020 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; söz konusu sınava ilişkin tutanaklar incelendiğinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürünün başkanlığında Başrejisör, Sanat ve Teknik Müdürü Vekili, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürünün katılımı ile sınavın gerçekleştirildiği, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 131. maddesinde, Sanat ve Yönetim Kurulunun Edebi Kurul Başkanı, Başrejisör, Sanat Teknik Müdürü, Müzik İşleri Yöneticisi ve Genel Müdürün görevlendireceği bir sanatkardan oluşacağı, Genel Müdürün bu kurulun başkanı olacağı ve kararların salt çoğunlukla alınması gerektiği düzenlenmişken, söz konusu sınavda Kurul üyelerinden, Edebi Kurul Başkanı, Müzik İşleri Yöneticisi ve Genel Müdürün görevlendirdiği sanatkar üyenin bulunmadığı, dolayısıyla Kurulun salt çoğunlukla toplanmadığı; ayrıca Kurul üyesi olmayan kişinin sınavda görev aldığı görüldüğünden, usulüne uygun oluşmayan Kurul tarafından gerçekleştirilen sınav sonucunda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı; ancak, bu kararın davacının doğrudan stajyer sanatçı olarak atanmasını gerektirmediği, davalı idare tarafından mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirme yapılması gerektiğinin açık olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurularına konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu, davacı ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca istinaf başvurularının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; temyize konu karar lehine olsa da, talebi doğrultusunda ve işin esası hakkında bir değerlendirme yapılmadığı; işin esası incelenmek suretiyle, performansına ait kamera kayıtlarının tarafsız ve objektif bilirkişilerce değerlendirilmesi ve sınavda başarılı sayılmasına karar verilmesi gerektiği belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davalı idare tarafından; kurumda "müzik işleri yöneticisi" pozisyonunun bulunmadığı; söz konusu unvanın, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 131. maddesinde sehven yer aldığı; öte yandan, Edebi Kurul Başkanının, aynı zamanda "Sanat ve Yönetim Kurulu üyesi" olduğu, sanatçı üye olarak "Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürünün" görevlendirildiği; ayrıca, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 131. maddesinin üçüncü fıkrasında "Sanat ve Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve bu toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar verir." kuralı yer aldığı; bu kapsamda, sınav kurulunun "genel müdür", "başrejisör", "sanat teknik müdürü" ve "sanatçı" olarak salt çoğunlukla toplandığı; Kurul üyesi olmayan kişilerin sınavda görev aldığı Mahkemece belirtilmiş ise de, söz konusu kişilerin (Genel Müdür yardımcısı ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının) gözlemci olarak görevlendirildiği ve kurul üyesi olmadığı; dava konusu işlemin usul kurallarına, mevzuata ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuş; davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : .

DÜŞÜNCESİ: Sanat ve Yönetim Kurulunun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 131. maddesindeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulduğu ve salt çoğunlukla toplanıp karar aldığı sonucuna ulaşıldığından, tarafların temyiz istemlerinin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının ve davalı idarenin temyiz istemlerinin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurularının reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4. Davacının adli yardım talebi İdare Mahkemesince kabul edildiğinden, temyiz giderlerinin davacıdan tahsili için İdare Mahkemesince vergi dairesine müzekkere yazılmasına,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 08/05/2024 tarihinde, oyçokluğuyla karar verildi.



(X) KARŞI OY:

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Onbirinci Bölümünün "Amaç" başlıklı 127. maddesinde, "1) Bu Bölümün amacı Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." kuralına; "Sanat ve Yönetim Kurulu" başlıklı 131. maddesinde de, "(1) Devlet Tiyatrolarının sanat, teknik ve bu Bölümde gösterilen işlerine bakmak üzere; Edebi Kurul Başkanı, Başrejisör, Sanat Teknik Müdürü, Müzik İşleri Yöneticisi, Genel Müdürün görevlendireceği bir sanatkardan oluşan Sanat ve Yönetim Kurulu oluşturulur. (2) Genel Müdür, bu Kurulun başkanıdır. (3) Sanat ve Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve bu toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar verir..." kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; 20/10/2010 - 28/10/2010 tarihleri arasında stajyer sanatçı alımı kapsamında yapılan sınava katılan davacının, başarısız sayılmasına ilişkin işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine, söz konusu kararın uygulanması kapsamında Sanat ve Yönetim Kurulu tarafından 10/07/2020 tarihinde yeniden sınava tabi tutulduğu; Sanat ve Yönetim Kurulunun ise "Genel Müdür, Başrejisör ve Sanat Teknik Müdürü Vekili ile Genel Müdür tarafından görevlendirilen ve sanatçı unvanını haiz olan Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürünün" katılımıyla (4 kişiyle) toplandığı, sınav sonunda davacı hakkında Kurul üyelerince imzalanan Değerledirme Tutanağının düzenlendiği ve oybirliğiyle davacının başarısız sayılmasına karar verildiği; her ne kadar, sınavda "Genel Müdür Yardımcısı" ve "Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı" gözlemci olarak görevlendirilmiş ise de, bu kişilerin sadece sınavın başlangıç ve bitişini gösteren tutanakta imzalarının olduğu, sınav sonucunu gösteren Değerlendirme Tutanağında ise imzalarının bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 131. maddesine göre Sanat ve Yönetim Kurulunun, "Genel Müdür, Edebi Kurul Başkanı, Başrejisör, Sanat Teknik Müdürü, Müzik İşleri Yöneticisi ve Genel Müdürün görevlendireceği bir sanatkar" olmak üzere toplam altı kişiden teşekkül edeceği; Kurulun salt çoğunlukla (en az 4 kişiyle) toplanıp, bu toplantıda bulunanların salt çoğunluğuyla karar verebileceği dikkate alındığında; 10/07/2020 tarihinde yapılan sınavda, Sanat ve Yönetim Kurulunun mevzuata uygun olarak salt çoğunlukla (4 kişiyle) toplanıp oybirliğiyle karar aldığı; bu yönüyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından; uyuşmazlıkta, diğer hususlar yönünden hukuka uygunluk incelemesi yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, tarafların temyiz istemlerinin kabulü ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı taraflarca yapılan istinaf başvurularının reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşüncesiyle, karara katılmıyorum.

