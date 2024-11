Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "diş tabibi ve" ibaresi "diş tabibi, uzman eczacı ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) PDC doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, D ve E olarak beş hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 15 il A, ikinci 15 il B, üçüncü 21 il C, dördüncü 15 il D ve son 15 il ise E hizmet grubu olarak belirlenir. İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Endeksinde üst sıralarda yer alan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir. Ancak istihdam edilen personel sayısı 200'den az olan veya ülke genelinde tüm illerde PDC öngörülmeyen unvan ve branşlar için doluluk oranı %80 ve üzerinde olanlar A, %79,99 ile %60 arasında olanlar B, %59,99 ile %40 arasında olanlar C, %39,99 ile %20 arasında olanlar D ve %20'nin altında olanlar E hizmet grubu olarak belirlenir. Ayrıca ülke genelinde tüm illerde PDC öngörülmeyen unvan ve branşlar için PDC'si olmayan il, A hizmet grubu olarak belirlenir.

(2) Hizmet grupları iki ayda bir İstihdam Planlama Komisyonunca belirlenerek Bakanlıkça ilan edilir ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde iki yıl süreyle muhafaza edilir.

(3) PDC doluluk oranı aktif çalışan personel sayısına göre hesaplanır. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle üç aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "doğal afetin meydana geldiği" ibaresi "yetkili makamlarca genel hayata etkililik kararının alındığı" şeklinde ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen personel ile Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine sunulacak sağlık hizmetleri hakkında usul ve esasların yürürlüğe konulmasına dair protokol kapsamında yapılan görevlendirmeler ve iller arasında yapılan resen görevlendirmelerde ilgili personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "askerlik yükümlülüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kadın personelin doğum nedeniyle kullandığı izinler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan "D veya C" ibaresi "E veya D" şeklinde değiştirilmiştir.

"(5) Genel hayatı etkileyen savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği durumlarda yetkili makamlarca genel hayata etkililik kararının alındığı tarihi izleyen bir ay içerisinde personel görevlendirmelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Afet bölgesinde görev yapan personelin yetkili makamlarca genel hayata etkililik kararının alındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde talepte bulunması halinde, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere talepte bulunduğu yere altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir."

"(8) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde; geçici görevlendirmelerde, personel doluluk oranı aynı olan yerler arasında veya yüksek olan yerden düşük olan yere geçici görevlendirme yapılabilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği tespit edilenlerin atamaları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "diş tabibi ve" ibaresi "diş tabibi, uzman eczacı ve" şeklinde ve "D ve C" ibaresi "E ve D" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "diş tabibi ve" ibaresi "diş tabibi, uzman eczacı ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentleri aşağıdaki şekilde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "iken" ibaresi "olarak fiilen göreve başladıktan sonra çocuğu veya" şeklinde ve "bir yıllık" ibaresi "anılan bentlerdeki" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Bakanlık başvuru usul ve esasları ile ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder."

"a) Personelin annesinin, babasının veya vasi tayin edildiği kardeşlerinden birinin tam bağımlı engelli birey olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının yerleşim yerine; eşinin veya çocuklarının tam bağımlı engelli birey veya kendisinin %40 ve üzeri engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere,

b) Personelin, görev yapılan yere atandıktan sonra eşinin veya çocuğunun vefat etmesi durumunda vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere,

c) Personelin görev yapılan yere atandıktan sonra eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının ikamet ettiği ile veya D ve E hizmet grubu illerden birine boşanma tarihinden itibaren üç ay içerisinde,"

"d) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle,

e) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personel sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi durumunda ataması yerleştiği ile yapılır. Aile hekiminin yeni yerleştiği aile hekimi pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapmaması halinde standart esas alınarak eski görev yerine, eski görev yerinde standarda göre boş yer bulunmaması halinde eski görev yeri esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre,"

"g) PDC'de boşluk bulunması halinde, sağlıkla ilgili bir alanda ilk kez ve en az lisans düzeyinde veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıl ve üstü lisans düzeyinde örgün öğrenim gördüğünü belgelendirenler, ilgili öğrenim programına yerleştirildiği akademik yılın başlangıcında ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla öğrenim gördüğü yere,"

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "D ve C" ibaresi "E ve D" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personelin mazeretinin sona erdiği tarih itibarıyla bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve E hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde eski görev yerine atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar veya eski görev yerinde standardın dolu olması halinde; öncelikle tercihleri alınarak tercihte bulunmaması halinde ise resen D veya E hizmet grubu illerinden birine atamaları yapılır. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanır."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "diş tabipleri, eczacı" ibaresi "diş tabipleri, uzman eczacı, eczacı" şeklinde, (d) bendinde yer alan "C veya D" ibaresi "D veya E" şeklinde, (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya E hizmet grubunda bulunan bir ilde sağlanması esastır. D veya E hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir.

c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 üncü maddelere göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde E veya D hizmet grubu şartı aranmaz."

"Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında D veya E hizmet grubunda olması veya eşi sağlık mazereti veya can güvenliği nedeniyle atanmış olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır."

"(5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde işyerinin iki yıldır faaliyette olduğunu ve en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri değerlendirmeye alınır. Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından son beş yıl içerisinde iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz."

"ç) Eşi, 2547 sayılı Kanun kapsamında kurulan Devlet üniversitelerinde öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olanlar ile vakıf yükseköğretim kurumlarında tam zamanlı profesör ve doçent olarak görev yapanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "standardın uygun olması halinde" ibareleri ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "standardın uygun olması halinde" ibaresi "Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde" şeklinde değiştirilmiştir.

"Alınan tedbir kararının süreli olması halinde 11 inci maddenin altıncı fıkra hükümleri uygulanır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "D ve C" ibaresi "E ve D" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "D" ibaresi "E veya D" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmet bölgeleri ve hizmet grupları arasında atama

MADDE 26- (1) İlgililerin talebi halinde; A ve B hizmet grubu illerden D ve E hizmet grubu illere her zaman atama yapılabilir. Ancak bu atama sonucu personelin bulunduğu ildeki PDC doluluk oranının %79'un altına düşecek olması halinde bu madde hükmü uygulanmaz. İlgilinin bu madde hükümleri çerçevesinde atanabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır.

(2) Bu madde kapsamındaki atama talepleri her ayın ikinci haftasında değerlendirilir."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ", 26 ve 31/A maddelerine" ibaresi "ve 26 ncı maddelerine" şeklinde, "bir yıl" ibaresi "iki yıl" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır."

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.