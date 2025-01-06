Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
5 ilde ekmeğe zam geldi
5 ilde ekmeğe zam geldi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

5 ilde ekmeğe zam geldi

Ankara, İzmir, Bolu, Aydın ve Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 11:02, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:05
Yazdır

Ankara'da ekmek fiyatlarına yeni zam geldi. 3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi.

Anlıaçık yaptığı açıklamada, "3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi" diyerek fiyat değişikliğinin gerekçesini, artan maliyetlere bağladı. Fırıncılar, un, maya ve enerji gibi temel girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Anlıaçık, "Son dönemde hem enerji hem de hammadde fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yeni fiyatlar bu maliyet artışlarını dengelemek için belirlendi" dedi.

----------------------------------------------

İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam geldi

İzmir Fırıncılar Odası artan maliyetler nedeniyle 200 gram ekmek fiyatının 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Sırtı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası gibi kuruluşlarla ortak hareket ettiklerini belirtti. "Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyoruz. Tüm maliyet artışlarına rağmen mümkün olduğunca fiyat artışından kaçınmaya çalışıyoruz, ancak sürdürülemez bir maliyet yüküyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

----------------------------------------------

Bursa'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak. Fırıncılar kilogram fiyatının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak tarihinden itibaren ekmek fiyatlarını güncelledi.

Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.

----------------------------------------------

Bolu'da ekmeğe zam geldi

Bolu'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, maliyet artışları nedeniyle 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL olduğunu açıkladı. Abak, "Zam kaçınılmaz hale geldi. Dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL ve köy ekmeğinin 50 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

----------------------------------------------

Aydın'da ekmeğe zam geldi

Girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etti.

Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verildi.

Akdağ, artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini ifade ederek 7 Ocak tarihinden itibaren ekmeğin yüzde 25 zamlı satılacağını duyurdu.

Alınan karara göre Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL'ye, 100 gram simit ise 15 TL'ye satılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber