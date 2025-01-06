5 ilde ekmeğe zam geldi

Ankara'da ekmek fiyatlarına yeni zam geldi. 3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi.

Anlıaçık yaptığı açıklamada, "3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi" diyerek fiyat değişikliğinin gerekçesini, artan maliyetlere bağladı. Fırıncılar, un, maya ve enerji gibi temel girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Anlıaçık, "Son dönemde hem enerji hem de hammadde fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yeni fiyatlar bu maliyet artışlarını dengelemek için belirlendi" dedi.

İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam geldi

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İzmir Fırıncılar Odası artan maliyetler nedeniyle 200 gram ekmek fiyatının 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Sırtı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası gibi kuruluşlarla ortak hareket ettiklerini belirtti. "Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyoruz. Tüm maliyet artışlarına rağmen mümkün olduğunca fiyat artışından kaçınmaya çalışıyoruz, ancak sürdürülemez bir maliyet yüküyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Bursa'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

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Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak. Fırıncılar kilogram fiyatının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak tarihinden itibaren ekmek fiyatlarını güncelledi.

Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.

Bolu'da ekmeğe zam geldi

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Bolu'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, maliyet artışları nedeniyle 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL olduğunu açıkladı. Abak, "Zam kaçınılmaz hale geldi. Dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL ve köy ekmeğinin 50 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Aydın'da ekmeğe zam geldi

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Girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etti.

Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verildi.

Akdağ, artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini ifade ederek 7 Ocak tarihinden itibaren ekmeğin yüzde 25 zamlı satılacağını duyurdu.

Alınan karara göre Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL'ye, 100 gram simit ise 15 TL'ye satılacak.