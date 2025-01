Altay Bayındır'dan tarihi performans!

Manchester United, normal süresi 1-1 biten Federasyon Kupası 3. Tur maçında Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eledi. Milli kaleci Altay Bayındır ilk 11 başladığı maça damga vurdu.

Hem maç içinde hem atışlarda penaltı kurtarmayı başaran milli kaleci takımına turu getirdi.

Altay, maç sırasında Ödegaard'ın seri penaltı vuruşları sırasında ise Havertz'in penaltılarında gole izin vermedi.

Altay, aynı Federasyon Kupası maçında hem normal sürede hem de penaltı atışlarında penaltı kurtaran 11 yıl sonra ilk Premier Lig kalecisi olarak kayıtlara geçti.

Maç sonu konuşan milli kaleci şu ifadeleri kullandı:

"Ben sadece takımıma yardım ediyorum. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu büyük takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum. Burada her gün çalışıyorum. Eğer oynamıyorsanız bunun bir önemi yok. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız, eğer Man Utd oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız."