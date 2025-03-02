Dilan Polat, boşanma kararı aldı

Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat, sosyal medya hesabından skandal bir video paylaştı..

Videoya gelen tepkiler sonrası 'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çifti serbest bırakıldı.

Bu süreçte, sosyal medya hesabını kapalı tutan Dilan Polat'tan beklenmedik bir hamle geldi.

BOŞANMA KARARI ALDI

Hesabını yeniden kullanıma açan Dilan Polat, eşi Engin Polat'tan ayrılacağını söyledi..

"BİZ BİR ARADA ZARAR ZİYANIZ, OLMUYOR DEMEK Kİ.."

İşte Dilan Polat'ın o açıklamaları;

Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım. Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum sadece uzaklaşmak istiyorum.

Her şey için sonsuz teşekkürler, buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var. Çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız yaşama sevincimi heveslerimi her şeyimi...

"HAKKIM HELAL DEĞİL"

Ve arkamdan 50 tane iftira atıp beni kötü lanse etmeye çalışanlar nankör gösterenler sizlere de hakkım helal değil. Bir yolda yürümeye çalıştım yoluma taş koydunuz, yine benim yolum falan yok artık yaşam hevesim de yok. Artık çok yakında aranızda da olmayacağımı bu konuyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.