Ekur Et Entegre işçileri sendikal hakları için eylemde

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan ve Ata Holding'e bağlı TAB Gıda hizmet sağlayan Ekur Et Entegre işçileri, sendikal hakları ve toplu iş sözleşmesi talepleri için mücadelelerini sürdürüyor.Ekur Et Entegre, Burger King, Usta Dönerci ve Amasya Et Ürünleri gibi birçok restorana et tedarik eden bir şirkettir. Ancak sendika üyesi işçiler, şirketin taleplerine kayıtsız kaldığını ve toplu pazarlık sürecinde ciddi bir teklif sunmadığını belirtiyor. Bu nedenle işçiler, haklarını almak için eylem başlattı.

İşçilerin Sendikal Mücadelesi ve Hukuk Süreci

Şeker-İş Sendikası'nda 2019 yılında örgütlenen işçiler, işverenin itirazı nedeniyle 5,5 yıl boyunca sendikal haklarından mahrum bırakıldı. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından, iş yerinde yetkili sendikanın Şeker-İş olduğunun kesinleşmesiyle birlikte 10 Aralık 2024 itibarıyla toplu iş sözleşmesi süreci başladı. Ancak işçilerin taleplerinin karşılanmaması üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

Arabuluculuk Süreci ve İşçilerin Eylemleri

İş yerinde 10 Şubat'ta başlayan arabuluculuk süreci devam ederken, işçiler mücadelelerini sürdürüyor. Fabrika içerisinde yürüyüşler düzenleyen, yemek boykotları yapan ve taleplerini dile getiren işçiler, sendikal haklarını savunmak için eylem yapıyor.