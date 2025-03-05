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Hava kirliliğinin yıllık maliyeti 1,5 trilyon lira

Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklı hava kirliliğinin yıllık maliyeti 40 milyar doları (1,5 trilyon lira) aşıyor. 2053'te sıfır emisyon hedefiyle yatırımlarını sürdüren Türkiye, aynı zamanda 471 milyon saat iş kaybının da önüne geçmeyi planlıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Mart 2025 07:40, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 11:05
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Hava kirliliğinin yıllık maliyeti 1,5 trilyon lira

Türkiye'de bir yılda iklim değişikliğinden kaynaklı hava kirliliğinin sebep olduğu erken bitki, hayvan ve insan ölümlerinin ekonomik maliyeti 40 milyar doları aştı. Karbon emisyon oranlarının 2053 hedefleri doğrultusunda sıfıra indirgenmesi halinde Türkiye ekonomisi üzerinde küresel ısınma kaynaklı baskının hafifletilmesi de sağlanacak.

471 MİLYON SAAT İŞ KAYBI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Meclis'e sunduğu rapora göre, Türkiye'de bir yıl içerisinde iklim değişikliğine neden olan etkenlerin körüklediği hava kirliliğinden kaynaklı erken ölümlerin ekonomik maliyeti 1,5 trilyon liraya tekabül ediyor.

EMİSYON MİKTARI 558 MİLYON TON

Ayrıca ülkemizde yaşanan aşırı sıcak havalar nedeniyle 471 milyon saat iş kaybı meydana gelmiş durumda. Söz konusu gelişmenin yol açtığı gelir kaybı ise 846 milyon doları, yani 30,9 milyar lirayı buluyor. Küresel sıcaklık artışı nedeniyle 2024 itibarıyla 5 milyar avroluk bir cari açık yükü oluşacağı da tahmin ediliyor. Meclis'teki analizlere göre, Türkiye'nin güncel emisyon miktarı, 558 milyon tona ulaştı. İklim Kanunu teklifinin yasalaşması halinde, bu miktarın 270 milyon tonluk bölümü getirilecek sınırda karbon düzenleme mekanizmasına dahil edilecek. Teklifle; sanayiden kaynaklı emisyonların yüzde 85'i emisyon ticaret sistemi içine dahil edilecek. Bakanlığın hesaplamasına göre, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için toplam 300-350 milyar dolarlık yatırım hayata geçirilecek. Bu da yıllık 10-11 milyar dolarlık yatırımın devreye alınacağı anlamına geliyor.

Küresel ekonomide kayıp 3 trilyon dolar

  • Hava kirliliğinin küresel ekonomiye günlük maliyeti ise 8 milyar doları aşıyor. Yıllık kayıp 3 trilyon doları buluyor. Bu tutar, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 6,1'ine denk geliyor. Hava kirliliği, dünya genelinde her yıl yaklaşık 4,5 milyon erken ölüme ve 1,8 milyar iş günü kaybına yol açıyor.

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