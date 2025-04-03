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Memurun Kesintisiz 10 Gün Süreyle Göreve Gelmemesi Durumunda Kamu Zararının Tazmini

Mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca çekilme işleminin yapılması ve maaş ödenmesi sonucu oluşan kamu zararının ilgililerden tazmini gerekir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 00:10, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 08:36
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Memurun Kesintisiz 10 Gün Süreyle Göreve Gelmemesi Durumunda Kamu Zararının Tazmini

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Kamu zararı" başlıklı 71 inci maddesinde;

"Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;
.
b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
.
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.
."
hükümlerine yer verilmektedir.

Bu çerçevede, Sayıştay 2. Daire, 295/35669, T. 10.6.2021 kararı ile mazeretsiz ve izinsiz göreve gelmeyen memur hakkında verilen kamu zararı tazmin kararı önemli tespitler içermektedir.

Öyle ki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde;

"Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır".

"Memurluğun sona ermesi" başlıklı 98 inci maddesinde;

"Devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malüllük . sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
d) Ölümü;

hallerinde memurluğu sona erer."

hükümleri yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri gereğince, bir yükseköğretim kurumu olan . Üniversitesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan bir memurun kesintisiz 10 gün süreyle göreve gelmemesi durumunda ilgili kişinin çekilme isteğinde bulunmuş sayılması ve bu duruma göre yapılması gerekli işlemlerin ilgililerce yerine getirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (e) fıkrasında yer alan ve devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiili, memurun bir yıl içinde aralıklarla toplam 20 gün göreve gelmemesi durumunda verilecek disiplin cezasını ifade etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Kamu zararı" başlıklı 71 inci maddesinde;

"Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;
.
b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
.
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.
."

hükümlerine yer verilmektedir.

Anılan hükümler uyarınca kesintisiz olarak 10 gün işe gelmeyen personel hakkında 657 sayılı Kanunun çekilme ile ilgili hükmünün uygulanmaması ve devlet memurluğundan çıkarma cezasının işleme konulduğu tarihe kadar göreve gelmeyen ve herhangi bir hizmet alınmayan ilgiliye maaş ödenmeye devam edilmesi nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.

Bu itibarla, mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca yapılması gereken işlemlerin yapılmayarak maaş ödenmesi sonucu kamu zararının Harcama Yetkilisinden işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine karar verilmiştir.


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